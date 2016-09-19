Хомуха: «Головин парень не глупый, адекватный, с мотивацией порядок»

Бывший главный тренер юношеских и молодежной сборной России Дмитрий Хомуха уверен, что молодому полузащитнику ЦСКА Александру Головину не грозит звездная болезнь.

«Главная черта характера Головина? Скромность и трудолюбие. Мне кажется, звездняк Саше не грозит. Во-первых, парень не глупый, адекватный, с мотивацией порядок. Во-вторых, ЦСКА – один из тех клубов, где руководство такие моменты четко отслеживает, не позволяет молодым витать в облаках.

В армейской полузащите серьезная конкуренция, но Головин играет стабильно, прогрессирует. Я за него очень рад. Как и за Игоря Безденежных, который в этом сезоне закрепился в основе «Уфы». Остальные ребята, которые с юношеской сборной взяли серебряные медали чемпионата Европы U-19, пока чаще на скамейке сидят», – сказал Хомуха.

В текущем сезоне Головин провел за ЦСКА семь матчей, в которых забил один гол.