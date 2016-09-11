«Уфа» намерена в матче с «Краснодаром» повторить успех двухлетней давности

Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных выразил уверенность в способности команды выиграть у «Краснодара» в рамках 6-го тура РФПЛ.

«Краснодар» очень организованный коллектив, одна из сильнейших команд в нашем чемпионате с хорошим контролем мяча и квалифицированными исполнителями. Будет очень тяжело им противостоять, но мы уже выигрывали у «Краснодара», хотя последний наш матч с ними и завершился крайне неудачно. У любой команды можно выигрывать, забирать турнирные очки. Я думаю, что дома, при родных трибунах и болельщиках, мы сможем повторить свой успех двухлетней давности, когда «Уфа» одержала победу над «быками» со счетом 2:0», – заявил Безденежных.