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  • «Уфа» намерена в матче с «Краснодаром» повторить успех двухлетней давности

«Уфа» намерена в матче с «Краснодаром» повторить успех двухлетней давности

11 сентября 2016, 09:25
3

Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных выразил уверенность в способности команды выиграть у «Краснодара» в рамках 6-го тура РФПЛ.

«Краснодар» очень организованный коллектив, одна из сильнейших команд в нашем чемпионате с хорошим контролем мяча и квалифицированными исполнителями. Будет очень тяжело им противостоять, но мы уже выигрывали у «Краснодара», хотя последний наш матч с ними и завершился крайне неудачно. У любой команды можно выигрывать, забирать турнирные очки. Я думаю, что дома, при родных трибунах и болельщиках, мы сможем повторить свой успех двухлетней давности, когда «Уфа» одержала победу над «быками» со счетом 2:0», – заявил Безденежных.

Источник: ФК «Уфа»
Россия. Премьер-лига Уфа Краснодар Безденежных Игорь
Комментарии (3)
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опус 2
1473576713
Какой ответ ожидали услышать ? Типа - всё пропало шеф !!! Парень высказал стандартно-банальное мнение о предстоящем матче
Ответить
Дмитрий Александрович
1473578449
Краснодар минимально выиграет у Уфы.
Ответить
BAIv
1473581912
уфа будет вынимать из своей сетки не меньше трешки
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