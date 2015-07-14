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    Безденежных: «Выйти из такой группы – это невероятно»

    Игрок сборной России – U19 Игорь Безденежных поделился своими комментариями после вчерашней ничьей со сборной Германии (2:2), которая позволила россиянам выйти в полуфинал Чемпионата Европы, проходящего в Греции.

    «Внутри меня только положительные эмоции. Поучаствовал в обоих голах. Полагаю, ожидания тренера оправдал. Выйти из такой сложной группы – это что-то невероятное. Нас все считали аутсайдерами, но мы доказали, что можем играть в футбол и делать это достойно. Сделаем все, чтобы в конечном счете выиграть турнир. Хочется верить, что у всех нас впереди яркое будущее. Соперник по полуфиналу – Греция – сильная команда, которой будут помогать трибуны. Будем настраиваться на победу. Ставим только максимальные цели», – сказал представитель «Уфы».

    1/2 финала соревнований состоится в четверг.

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    Источник: РФС

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    14.07.2015 10:50
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    Комментарии (27)
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    кра-син
    1436866597
    Песнь Билана)))
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    mat73
    1436867494
    У Игоря этого за два матча (в первом он не играл, с голландцами 0:1) гол + пас, а еще автогол немцам забитый был после его удара! Молодец, парень! Молодцы, пацаны!
    Ответить
    112910415
    1436868146
    счастливой карьеры ребятам!
    Ответить
    DXTK
    1436871173
    Вот так смотрю в Молодежке все специалисты крутые ребята Голевухи раздают голы забивают стараются а как в Основную сборную попадают так сразу играть разучились видимо Деньги мешают им молодым сосредоточиться. А так пожелаем удачно на ЧЕ сыграть против Греции и выйти в финал задача вообщем решаемая главное верить в себя.
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    jurgen h
    1436876239
    фамилия чем-то на отмазку смахивает
    Ответить
    Espana-Deutschland
    1436881867
    Будущий президент РФС?
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    Российский болельщеК
    1436885001
    Будущие чемпионы-2018. Ну или во всяком случае полуфиналисты.
    Ответить
    nahan
    1436899766
    Расскажите об этом Капелло...
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    Шмавон
    1436900718
    через 2-3 года забудут про вас ребята
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    ologreds
    1694997615
    numo435637
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