Безденежных: «Выйти из такой группы – это невероятно»

Игрок сборной России – U19 Игорь Безденежных поделился своими комментариями после вчерашней ничьей со сборной Германии (2:2), которая позволила россиянам выйти в полуфинал Чемпионата Европы, проходящего в Греции.



«Внутри меня только положительные эмоции. Поучаствовал в обоих голах. Полагаю, ожидания тренера оправдал. Выйти из такой сложной группы – это что-то невероятное. Нас все считали аутсайдерами, но мы доказали, что можем играть в футбол и делать это достойно. Сделаем все, чтобы в конечном счете выиграть турнир. Хочется верить, что у всех нас впереди яркое будущее. Соперник по полуфиналу – Греция – сильная команда, которой будут помогать трибуны. Будем настраиваться на победу. Ставим только максимальные цели», – сказал представитель «Уфы».



1/2 финала соревнований состоится в четверг.



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