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Головин стал лауреатом премии «Первая пятерка»

28 ноября 2016, 11:17
8

Лауреатом премии «Первая пятерка», учрежденной Детской футбольной лигой, стал полузащитник ЦСКА Александр Головин, которого 84 из 100 опрошенных поставили на первое место. Он набрал 277 баллов, у ближайшего преследователя Рифата Жемалетдинова («Рубин») – 101. Далее расположились Георгий Тигиев («Анжи»), арендованный «Оренбургом» у армейцев Дмитрий Ефремов и Игорь Безденежных («Уфа»). Напомним, что за премию боролись лучшие игроки не старше 21 года.

Головин стал пятым футболистом ЦСКА в истории премии, после Игоря Акинфеева (2005), Алана Дзагоева (2008), Георгия Щенникова (2009) и Константина Базелюка (2013).

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Анжи Оренбург Уфа Ефремов Дмитрий Жемалетдинов Рифат Тигиев Георгий Головин Александр Безденежных Игорь
Комментарии (8)
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chegaev88
1480322065
А где вообще Базелюк
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RedGreenHooligan
1480322155
странные какие то специалисты... Жемалетдинов блеснул в Локо в 2 играх, ушел в Рубин и теперь скамейку полирует, выходит только по праздникам, а он второй... в то время как Тигиев уже второй сезон играет в основе Анжи...
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policepnz
1480322893
так и хочется порифмовать первая шестерка) но пацан заслужил!
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Опять не угадал
1480323843
поздравляю
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PFC CSKA MOSCOW
1480324943
И все кроме Базелюка в основе играют Обидно за пацана, пересидел на лавочке
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prtcs
1480325422
Дальнейшего роста на благо нашего футбола.
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alll-1
1480330497
за что ?
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