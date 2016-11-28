Головин стал лауреатом премии «Первая пятерка»

Лауреатом премии «Первая пятерка», учрежденной Детской футбольной лигой, стал полузащитник ЦСКА Александр Головин, которого 84 из 100 опрошенных поставили на первое место. Он набрал 277 баллов, у ближайшего преследователя Рифата Жемалетдинова («Рубин») – 101. Далее расположились Георгий Тигиев («Анжи»), арендованный «Оренбургом» у армейцев Дмитрий Ефремов и Игорь Безденежных («Уфа»). Напомним, что за премию боролись лучшие игроки не старше 21 года.
Головин стал пятым футболистом ЦСКА в истории премии, после Игоря Акинфеева (2005), Алана Дзагоева (2008), Георгия Щенникова (2009) и Константина Базелюка (2013).
Источник: ПФК ЦСКА