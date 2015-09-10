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    Безденежных: «Нас подводит реализация»

    Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных рассказал о проблемах команды в этом сезоне.

    «Нас подводит, в первую очередь, реализация. Причем это проблема не только нынешнего, но и прошлого сезона. Мы работаем над ее решением, у нас появляются новые нападающие. Верим, что и Ханджич начнет забивать в ближайшее время – например, с «Уралом». Надо просыпаться», – говорит Безденежных.

    Футболист не рассматривает возможность ухода из клуба в поисках игровой практики.

    «Я этим не интересовался, потому что хочу играть в «Уфе». Сейчас мне не хотелось бы об этом думать. Даже если появятся какие-то варианты, мое будущее будет обсуждаться с генеральным директором клуба, с моим агентом и так далее».

    Полное интервью с Безденежных, а также с Игорем Колывановым и Вячеславом Кротовым можно прочесть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2015 21:09
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