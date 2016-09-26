Безденежных: «Не заметил каких-то глобальных ошибок судьи»

Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных подвел итоги гостевого матча 8-го тура чемпионата России со «Спартаком», в котором его команда победила со счетом 1:0 и нанесла красно-белым первое поражение в сезоне.

«Главное было – сыграть всей командой, не уступить в единоборствах на каждом участке поля. С такими соперниками, как «Спартак», когда соперник помастеровитей, надо играть за счет желания и самоотдачи.

Установка закрыть Промеса? Понятно, что Квинси обладает высоким индивидуальным мастерством и желательно было не давать ему свободы на поле, играть с ним поплотнее. Но какой-то акцент на этом не делали.

Не сказал бы, что высокий прессинг во втором тайме – это фишка «Уфы». Просто чувствуем, когда соперник устал. Если остались силы на прессинг, какой смысл оставаться на своей половине? Иногда это получалось, иногда нет. Но это не фишка, а умение действовать по ситуации.

Лунев молодец, все рады за него. Никакого прорыва тут нет, он долго к этому шел. Очень старался, стремился стать первым номером и когда дали шанс, он им воспользовался. Это результат его работы на тренировках, вот и все. Сегодня он дважды потащил, можно ему похлопать, это было красиво. Травма локтя? Нормально все, игровой момент. Вроде как ничего серьезного.

Глушаков сказал, что арбитр судил, как последний раз? Если вспомнить прошлый и позапрошлый сезоны, судья никогда не был на нашей стороне. Сегодня судейство было обыкновенное, нормальное. Все мы люди, все ошибаемся, но каких-то глобальных ошибок я не заметил», – сказал Безденежных.