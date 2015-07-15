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    • Безденежных: «Моя фамилия плохо сочетается с профессией футболиста»

    Безденежных: «Моя фамилия плохо сочетается с профессией футболиста»

    Футболист сборной России – U19 Игорь Безденежных в преддверии полуфинала Чемпионата Европы против сборной Греции дал интервью, в котором немного рассказал о своей фамилии и о главном балагуре «Уфы».

    «Было бы интересно узнать этимологию фамилии. Я ее люблю – она необычная, запоминающаяся. И плохо сочетается с профессией футболиста. Бывает, что дикторы на мне просто запинаются. Порой на международных турнира не полностью ее прочитывают, например. Главный шутник в «Уфе»? Эммануэль Фримпонг. Очень веселый и открытый человек, по-доброму всегда шутит. Николай Сафрониди тот еще весельчак. Они друг с другом шутят на языке жестов. Кстати, мое прозвище в команде – НоуМани», – поведал футболист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 07:26
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    Комментарии (37)
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    Masimobelini
    1436948300
    Парень думал ,что пошутил,а на самом деле опустил многмх «звезд» с российским паспортом;)
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    Мудрый Человек
    1436949319
    ноу мани - ноу хани ))
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    Voronzov
    1436954597
    забивай главное и прославишь фамилию.
    Ответить
    RVRRRR
    1436955599
    Веселый паренек видать.
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    mat73
    1436960155
    Гол + пас, а еще автогол немцами забитый после его сильного удара - итого три результативных действия на счету Игорька нашего!
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    Анжи Махачкала05
    1436961685
    Меня гаишник однажды остановил.А представился он как летенант Безносов)))
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    aviciii
    1436968753
    Бесчастных уже был. Неплохо так поназабивал
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    salaga
    1436981158
    Осталось для хохмы в список Форбс попасть.
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    старина
    1436981220
    Будут голы и игра ,будут и деньги
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    ologreds
    1694997611
    numo435718
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