Безденежных: «Моя фамилия плохо сочетается с профессией футболиста»

Футболист сборной России – U19 Игорь Безденежных в преддверии полуфинала Чемпионата Европы против сборной Греции дал интервью, в котором немного рассказал о своей фамилии и о главном балагуре «Уфы».



«Было бы интересно узнать этимологию фамилии. Я ее люблю – она необычная, запоминающаяся. И плохо сочетается с профессией футболиста. Бывает, что дикторы на мне просто запинаются. Порой на международных турнира не полностью ее прочитывают, например. Главный шутник в «Уфе»? Эммануэль Фримпонг. Очень веселый и открытый человек, по-доброму всегда шутит. Николай Сафрониди тот еще весельчак. Они друг с другом шутят на языке жестов. Кстати, мое прозвище в команде – НоуМани», – поведал футболист.



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