В рамках 24-го тура Второй лиги Б «Зенит-2» встретится с «Луки-Энергией» на стадионе «Смена». Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся улучшить свои позиции. «Зенит-2» показывает не самую стабильную игру в последних матчах, а «Луки-Энергия» продемонстрировала хорошую форму, не проигрывая в последних играх.
Анализ команды «Зенит-2»
«Зенит-2» под руководством Андрея Почепцова не может найти стабильную игру в этом сезоне. После поражения от «Балтики БФУ» команда занимает 9-е место в турнирной таблице. Атака, возглавляемая Иваном Козловым, забившим 9 голов в сезоне, выглядит неплохо, но в последних пяти играх «Зенит-2» забил всего 5 голов. Проблемой остаeтся оборона, пропускающая в среднем 1.20 гола за игру.
Последние 5 матчей:
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«Балтика БФУ» 1:0 «Зенит-2»
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«Зенит-2» 2:0 «Знамя Труда»
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«Енисей-2» 2:2 «Зенит-2»
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«Зенит-2» 0:2 «Торпедо Владимир»
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«Динамо СПб» 1:1 «Зенит-2»
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
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Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Луки-Энергии».
Анализ команды «Луки-Энергия»
«Луки-Энергия» под руководством Сергея Осадчука демонстрирует положительные результаты. Команда не проигрывает в 8 последних матчах и находится на 12-м месте в турнирной таблице. В последних матчах «Луки-Энергия» стабильно забивает, показывая уверенную игру в атаке. Сильная форма в последних играх (9 голов в 5 матчах) может стать ключевым фактором в предстоящем матче.
Последние 5 матчей:
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«Луки-Энергия» 3:1 «Звезда СПб»
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«Родина-М» 1:1 «Луки-Энергия»
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«Луки-Энергия» 3:0 «Рязань» (Кубок)
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«ФК Тверь» 1:2 «Луки-Энергия»
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«Луки-Энергия» 0:0 «Балтика БФУ»
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.80 гола за игру.
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Не проигрывает в 8 последних матчах.
Тактический разбор
Ожидается, что «Зенит-2» будет играть на своeм поле с инициативой, но их нестабильная оборона может стать слабым местом. «Луки-Энергия» сейчас на пике своей формы и способна использовать слабости соперника. Обе команды обладают атакующим потенциалом, и игра может оказаться результативной.
Личные встречи
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Луки-Энергия 0:0 Зенит-2 (07 июня 2024)
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Зенит-2 2:0 Луки-Энергия (13 августа 2023)
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Зенита-2»: 2.00
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Ничья: 3.20
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Победа «Луки-Энергия»: 3.50
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.80). У обеих команд есть атакующий потенциал, и обе имеют свои проблемы в обороне.
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Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (2.10). В последних играх «Луки-Энергия» результативность возросла, что увеличивает шансы на высокую результативность.
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Более рискованная ставка: Победа «Зенита-2» (2.00). Команда играет на домашнем стадионе, и это может стать преимуществом.
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.