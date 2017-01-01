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    Луки-Энергия - результаты

    Город Великие Луки
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт http://www.vl-energy.ru/
    Стадион Экспресс
    Тренер Сергей Осадчук
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Ленинградец 2:0 Луки-Энергия
    20 тур
    		5 ноября, суббота 14:00 Балтика-БФУ 0:1 Луки-Энергия
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Луки-Энергия 0:1 Звезда
    18 тур
    		24 октября, понедельник 19:00 Электрон 0:5 Луки-Энергия
    17 тур
    		19 октября, среда 14:00 Ядро 1:1 Луки-Энергия
    16 тур
    		14 октября, пятница 15:00 Луки-Энергия 2:0 Зенит-2
    15 тур
    		9 октября, воскресенье 20:00 Динамо СПб 0:0 Луки-Энергия
    14 тур
    		1 октября, суббота 14:00 Луки-Энергия 4:1 Родина-М
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 15:00 Енисей-М 7:0 Луки-Энергия
    12 тур
    		22 сентября, четверг 15:00 Луки-Энергия 2:1 Зоркий
    10 тур
    		10 сентября, суббота 14:00 Луки-Энергия 0:1 Балтика-БФУ
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 14:00 Звезда 1:0 Луки-Энергия
    8 тур
    		26 августа, пятница 17:45 Луки-Энергия 2:0 Электрон
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 16:00 Луки-Энергия 1:0 Ядро
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Зенит-2 3:1 Луки-Энергия
    5 тур
    		10 августа, среда 18:00 Луки-Энергия 3:2 Динамо СПб
    4 тур
    		6 августа, суббота 16:00 Родина-М 1:1 Луки-Энергия
    3 тур
    		30 июля, суббота 14:00 Луки-Энергия 0:3 Енисей-М
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 18:00 Зоркий 2:0 Луки-Энергия
    1 тур
    		15 июля, пятница 18:00 Луки-Энергия 0:4 Ленинградец
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