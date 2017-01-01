Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|14:00
|Ленинградец
|2:0
|Луки-Энергия
|20 тур
|5 ноября, суббота
|14:00
|Балтика-БФУ
|0:1
|Луки-Энергия
|19 тур
|30 октября, воскресенье
|14:00
|Луки-Энергия
|0:1
|Звезда
|18 тур
|24 октября, понедельник
|19:00
|Электрон
|0:5
|Луки-Энергия
|17 тур
|19 октября, среда
|14:00
|Ядро
|1:1
|Луки-Энергия
|16 тур
|14 октября, пятница
|15:00
|Луки-Энергия
|2:0
|Зенит-2
|15 тур
|9 октября, воскресенье
|20:00
|Динамо СПб
|0:0
|Луки-Энергия
|14 тур
|1 октября, суббота
|14:00
|Луки-Энергия
|4:1
|Родина-М
|13 тур
|26 сентября, понедельник
|15:00
|Енисей-М
|7:0
|Луки-Энергия
|12 тур
|22 сентября, четверг
|15:00
|Луки-Энергия
|2:1
|Зоркий
|10 тур
|10 сентября, суббота
|14:00
|Луки-Энергия
|0:1
|Балтика-БФУ
|9 тур
|4 сентября, воскресенье
|14:00
|Звезда
|1:0
|Луки-Энергия
|8 тур
|26 августа, пятница
|17:45
|Луки-Энергия
|2:0
|Электрон
|7 тур
|21 августа, воскресенье
|16:00
|Луки-Энергия
|1:0
|Ядро
|6 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Зенит-2
|3:1
|Луки-Энергия
|5 тур
|10 августа, среда
|18:00
|Луки-Энергия
|3:2
|Динамо СПб
|4 тур
|6 августа, суббота
|16:00
|Родина-М
|1:1
|Луки-Энергия
|3 тур
|30 июля, суббота
|14:00
|Луки-Энергия
|0:3
|Енисей-М
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Зоркий
|2:0
|Луки-Энергия
|1 тур
|15 июля, пятница
|18:00
|Луки-Энергия
|0:4
|Ленинградец