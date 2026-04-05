Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луки-Энергия - Космос: обзор матча 05 апреля 2026

Луки-Энергия
05.04.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
1 : 1
Завершен
Космос
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
30
Дмитрий Саганович
ВР
14
Валентин Андямов
ЛЗ
74
Николай Эджибия
ЛЗ
8
Виктор Киселев
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ПЗ
80
Алексей Пипо
ПЗ
4
Илья Сальников
ПЗ
22
Игорь Шестаков
ЛП
17
Александр Галимов
ЦП
88
Иван Галанин
ПП
11
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Космос
72
Дмитрий Пивунчиков
ВР
63
Никита Шарков
ЛЗ
61
Данила Матвевнин
ЛЗ
4
Ваник Сукиасян
ЛЗ
13
Максим Абрамов
ЦЗ
77
Никита Гаврилин
ПЗ
47
Расул Гусейнов
ПЗ
5
Александр Кормушин
ПЗ
98
Олег Трофимов
ЛП
44
Захар Гвоздев
ПП
Главный тренер
Эмин Агаев
Луки-Энергия
19
Илья Мамкин
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
11
Александр Серасхов
ЦЗ
10
Михаил Селюков
ЦЗ
21
Егор Панков
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
4
Василий Лунев
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
Космос
1
Роман Михеев
ЦЗ
95
Владислав Голдин
ЦЗ
7
Михаил Наумов
ЦЗ
19
Еснат Джения
ЦЗ
65
Валерий Асланов
ЦЗ
45
Егор Кучеров
ЦЗ
71
Владимир Шишнин
ЦЗ
54
Даниил Якунчиков
ЦЗ
3-2-3-1
30
Саганович
80
Пипо
14
Андямов
74
Эджибия
8
Киселев
4
Сальников
22
Шестаков
17
Галимов
88
Галанин
11
Дибиргаджиев
3-2-2
72
Пивунчиков
63
Шарков
61
Матвевнин
13
Абрамов
5
Кормушин
4
Сукиасян
44
Гвоздев
98
Трофимов
Остались в запасе
Луки-Энергия
Космос
19
Илья Мамкин
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
11
Александр Серасхов
ЦЗ
10
Михаил Селюков
ЦЗ
21
Егор Панков
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
4
Василий Лунев
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
1
Роман Михеев
ЦЗ
95
Владислав Голдин
ЦЗ
7
Михаил Наумов
ЦЗ
19
Еснат Джения
ЦЗ
65
Валерий Асланов
ЦЗ
45
Егор Кучеров
ЦЗ
71
Владимир Шишнин
ЦЗ
54
Даниил Якунчиков
ЦЗ
Главный тренер
Эмин Агаев
Остались в запасе
19
Илья Мамкин
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
11
Александр Серасхов
ЦЗ
10
Михаил Селюков
ЦЗ
21
Егор Панков
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
4
Василий Лунев
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
Остались в запасе
1
Роман Михеев
ЦЗ
95
Владислав Голдин
ЦЗ
7
Михаил Наумов
ЦЗ
19
Еснат Джения
ЦЗ
65
Валерий Асланов
ЦЗ
45
Егор Кучеров
ЦЗ
71
Владимир Шишнин
ЦЗ
54
Даниил Якунчиков
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Главный тренер
Эмин Агаев
Статистика матча Луки-Энергия - Космос
Всего ударов по воротам
4
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
10
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
1
2
Информация о матче
Главный судья:
M. Novikov
Стадион:
Экспресс
Новости команд
Все
Луки-Энергия
Космос
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
Спасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Луки-Энергия» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.40
2025.10.18 16:00
«Луки-Энергия» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.09 08:53
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
Определилось будущее клуба из Химок
20 марта
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Луки-Энергия
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+