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    Эмин Агаев

    Тренер
    Имя Эмин
    Отчество Рафаэлович
    Фамилия Агаев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 10 августа 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Волга 18 6 7 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2015 Волга 4 : 2 Коломна
    28.07.2015 ЦРФСО 1 : 2 Волга
    04.08.2015 Волга 2 : 1 Строгино
    12.08.2015 Псков-747 2 : 3 Волга
    18.08.2015 Волга 1 : 1 Карелия
    22.08.2015 Волга 1 : 0 Москва
    01.09.2015 Волга 1 : 1 Олимп-Долгопрудный
    19.09.2015 Волга 1 : 1 Домодедово
    01.10.2015 Волга 0 : 2 Химки
    05.10.2015 Сочи 1 : 0 Волга
    11.10.2015 Волга 1 : 2 Торпедо Вл
    17.10.2015 Спартак К 0 : 1 Волга
    21.10.2015 Волга 1 : 1 ЦРФСО
    26.10.2015 Строгино 4 : 0 Волга
    01.11.2015 Волга 0 : 3 Псков-747
    08.11.2015 Карелия 3 : 1 Волга
    27.09.2015 Текстильщик 3 : 0 Волга
    08.09.2015 Волга 0 : 0 Знамя Труда
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