Эмин Агаев
Тренер
|Имя
|Эмин
|Отчество
|Рафаэлович
|Фамилия
|Агаев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 августа 1973
|Имя
|Эмин
|Отчество
|Рафаэлович
|Фамилия
|Агаев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 августа 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Волга
|18
|6
|7
|5
|Дата
|Матч
|20.07.2015
|Волга
|4 : 2
|Коломна
|28.07.2015
|ЦРФСО
|1 : 2
|Волга
|04.08.2015
|Волга
|2 : 1
|Строгино
|12.08.2015
|Псков-747
|2 : 3
|Волга
|18.08.2015
|Волга
|1 : 1
|Карелия
|22.08.2015
|Волга
|1 : 0
|Москва
|01.09.2015
|Волга
|1 : 1
|Олимп-Долгопрудный
|19.09.2015
|Волга
|1 : 1
|Домодедово
|01.10.2015
|Волга
|0 : 2
|Химки
|05.10.2015
|Сочи
|1 : 0
|Волга
|11.10.2015
|Волга
|1 : 2
|Торпедо Вл
|17.10.2015
|Спартак К
|0 : 1
|Волга
|21.10.2015
|Волга
|1 : 1
|ЦРФСО
|26.10.2015
|Строгино
|4 : 0
|Волга
|01.11.2015
|Волга
|0 : 3
|Псков-747
|08.11.2015
|Карелия
|3 : 1
|Волга
|27.09.2015
|Текстильщик
|3 : 0
|Волга
|08.09.2015
|Волга
|0 : 0
|Знамя Труда