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    Агаев: «Сможем сыграть с «Зенитом» в открытый футбол»

    Главный тренер тверской «Волги« Эмин Агаев перед матчем 1/16 финала Кубка России, в котором его команда будет встречаться с «Зенитом«, поделился своими ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, что встреча состоится в среду, 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

    Халк, Гарай и Витсель не поехали в Тверь. У вашей команды появился дополнительный шанс?

    – Если бы основные игроки «Зенита» приехали в Тверь, это было бы намного лучше для развития и популяризации футбола. Но если они выставят смешанный состав, то мы, думаю, сможем сыграть в открытый футбол.

    – За игрой кого из легионеров «Зенита» вам интересно наблюдать?

    – В своей футбольной карьере я встречал легионеров лучше Данни. Даже не знаю, как ответить на ваш вопрос…

    – Кто лидеры современной «Волги»?

    – У нас нет ярко выраженных лидеров, но вратари Дмитрий Романенко и Петр Устинов, полузащитник Никита Сергеев, нападающие Артем Рощин и ветеран Сергей Коровушкин могли бы претендовать на роль лидера команды.

    – В чем, на ваш взгляд, проблемы современного «Зенита»?

    – В первую очередь, наверное, в психологии.

    – Три матча «Зенит» не может выиграть дома. Это будет дополнительно давить на питерскую команду?

    – Я все-таки не главный тренер «Зенита». Не знаю, но, когда команды премьер-лиги едут играть с представителями второго дивизиона, определенные мысли в головах футболистов есть.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.09.2015 06:33
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