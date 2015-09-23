Агаев: «Сможем сыграть с «Зенитом» в открытый футбол»

Главный тренер тверской «Волги« Эмин Агаев перед матчем 1/16 финала Кубка России, в котором его команда будет встречаться с «Зенитом«, поделился своими ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, что встреча состоится в среду, 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

– Халк, Гарай и Витсель не поехали в Тверь. У вашей команды появился дополнительный шанс?

– Если бы основные игроки «Зенита» приехали в Тверь, это было бы намного лучше для развития и популяризации футбола. Но если они выставят смешанный состав, то мы, думаю, сможем сыграть в открытый футбол.

– За игрой кого из легионеров «Зенита» вам интересно наблюдать?

– В своей футбольной карьере я встречал легионеров лучше Данни. Даже не знаю, как ответить на ваш вопрос…

– Кто лидеры современной «Волги»?

– У нас нет ярко выраженных лидеров, но вратари Дмитрий Романенко и Петр Устинов, полузащитник Никита Сергеев, нападающие Артем Рощин и ветеран Сергей Коровушкин могли бы претендовать на роль лидера команды.

– В чем, на ваш взгляд, проблемы современного «Зенита»?

– В первую очередь, наверное, в психологии.

– Три матча «Зенит» не может выиграть дома. Это будет дополнительно давить на питерскую команду?

– Я все-таки не главный тренер «Зенита». Не знаю, но, когда команды премьер-лиги едут играть с представителями второго дивизиона, определенные мысли в головах футболистов есть.