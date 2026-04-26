Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Балтика-2 - Луки-Энергия: обзор матча 26 апреля 2026

Балтика-2
26.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
1 : 1
Завершен
Луки-Энергия
26' К. Никишин
90+7' Д. Саганович
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Луки-Энергия
Завершен
90' +7
ГОЛ! 1:1! Дмитрий Саганович
Пас отдал Николай Эджибия
90' +5
Желтая карточка
Джамал Дибиргаджиев
Желтая карточка
German Iva
90' +4
90'
Желтая карточка
Илья Сальников
Замена
️️️️➡️️ Кирилл Никишин
85'
Вторая желтая
Кирилл Степанов
82'
71'
Замена
️️️️➡️️ Александр Серасхов
71'
Замена
️️️️➡️️ Иван Галанин
Замена
️️️️➡️️ Арсений Попушой
71'
Замена
️️️️➡️️ Тимофей Щелкунов
68'
Желтая карточка
Тимофей Щелкунов
67'
66'
Желтая карточка
Алексей Пипо
Замена
️️️️➡️️ Владислав Поспелов
62'
50'
Желтая карточка
Александр Серасхов
ГОЛ! 1:0! Кирилл Никишин
Пас отдал Эльджат Мамедов
26'
12'
Желтая карточка
Виктор Киселев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
35
Ivan Gavrilov
ВР
59
Кирилл Давиденко
ЛЗ
98
German Iva
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
89
Павел Горбачев
ПЗ
57
Эльджат Мамедов
ПЗ
46
Кирилл Обонин
ПЗ
80
Денис Макаров
ЛП
43
Никита Боков
ПП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
99
Даниил Киселев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Луки-Энергия
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Лев Ушахин
ЛЗ
11
Джамал Дибиргаджиев
ЛЗ
80
Алексей Пипо
ЛЗ
4
Илья Сальников
ЦЗ
74
Николай Эджибия
ПЗ
14
Валентин Андямов
ПЗ
8
Виктор Киселев
ПЗ
22
Игорь Шестаков
ЦП
10
Михаил Селюков
ЦФ
21
Егор Панков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Балтика-2
88
Тимофей Щелкунов
ЛЗ
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
52
Magomed Ismailov
ЦЗ
75
Артём Бабчук
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
36
Андрей Цицилин
ЦЗ
42
Владислав Поспелов
ЛП
47
Арсений Попушой
ПП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Луки-Энергия
88
Иван Галанин
ЛЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
19
Илья Мамкин
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
4
Василий Лунев
ЦЗ
11
Александр Серасхов
ПЗ
3-2-2-2
35
Gavrilov
57
Мамедов
59
Давиденко
98
Iva
64
Гасанбеков
46
Обонин
80
Макаров
43
Боков
99
Киселев
39
Степанов
3-2-1-2
30
Саганович
6
Ушахин
11
Дибиргаджиев
4
Сальников
8
Киселев
80
Пипо
22
Шестаков
21
Панков
10
Селюков
88
Щелкунов
88
Щелкунов
42
Поспелов
42
Поспелов
47
Попушой
47
Попушой
17
Никишин
17
Никишин
88
Галанин
88
Галанин
11
Серасхов
11
Серасхов
Остались в запасе
Балтика-2
Луки-Энергия
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
52
Magomed Ismailov
ЦЗ
75
Артём Бабчук
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
36
Андрей Цицилин
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
19
Илья Мамкин
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
4
Василий Лунев
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Остались в запасе
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
52
Magomed Ismailov
ЦЗ
75
Артём Бабчук
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
36
Андрей Цицилин
ЦЗ
Остались в запасе
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
19
Илья Мамкин
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
4
Василий Лунев
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Михаил Сальников
Статистика матча Балтика-2 - Луки-Энергия
2
1
5
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
16
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
4
Информация о матче
Главный судья:
I. Gerasimov
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика-2
Луки-Энергия
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
Спасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Луки-Энергия» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.40
2025.10.18 16:00
«Луки-Энергия» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.09 08:53
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Балтика-2
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+