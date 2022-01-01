Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 2
Команды
Луки-Энергия
Состав
€ 425 тыс
Луки-Энергия - состав команды
Великие Луки
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Экспресс
Сайт:
http://www.vl-energy.ru/
Тренер:
Михаил Сальников
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
99
Мельник Дмитрий
Вра
20
-
97
Цуцулаев Магомед-Дени
Вра
23
-
1
Елисеев Всеволод
Вра
20
-
30
Саганович Дмитрий
Вра
28
-
23
Кузьмин Олег
Защ
45
€ 0.05 млн
24
Бутаков Евгений
Защ
28
-
19
Иванов Игорь
Защ
24
-
37
Овсянкин Иван
Защ
29
-
4
Лунев Василий
Защ
25
-
78
Эджибия Николай
Защ
21
-
5
Сальников Илья
Защ
26
-
11
Серасхов Александр
Защ
32
-
6
Ушахин Лев
Защ
24
-
44
Горбачев Никита
Защ
21
-
6
Курбанов Игорь
Защ
32
-
5
Сальников Илья
Защ
31
-
24
Безденежных Игорь
Пол
30
€ 0.2 млн
7
Шведюк Илья
Пол
30
€ 0.175 млн
8
Киселев Виктор
Пол
29
-
14
Андямов Валентин
Пол
26
-
11
Шестаков Игорь
Пол
21
-
80
Пипо Алексей
Пол
26
-
77
Гавриленко Артем
Пол
21
-
88
Галанин Иван
Пол
28
-
10
Стребцов Данила
Пол
22
-
19
Кричун Дмитрий
Пол
-
11
Шестаков Игорь
Пол
41
-
13
Егоров Артем
Пол
27
-
99
Мельников Дмитрий
Пол
34
-
22
Глебов Степан
Нап
20
-
21
Панков Егор
Нап
23
-
17
Галимов Александр
Нап
26
-
11
Дибиргаджиев Джамал
Нап
30
-
22
Batyrkhan Mustafin
Нап
-
9
Цаллагов Алан
Нап
-
96
Мустафин Батырхан
Нап
-
Всего игроков: 36, из них вратарей: 4, защитников: 12, полузащитников: 13, нападающих: 7
Главные новости
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+