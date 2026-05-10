Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иркутск - Луки-Энергия: обзор матча 10 мая 2026

Иркутск
10.05.2026, воскресенье, 10:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
0 : 1
Завершен
Луки-Энергия
77' Д. Дибиргаджиев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Иркутск - Луки-Энергия
Завершен
87'
Замена
Геннадий Никитин ️️️️➡️️ Егор Панков
77'
ГОЛ! 0:1! Джамал Дибиргаджиев
Пас отдал Алексей Пипо
74'
Замена
Олег Кузьмин ️️️️➡️️ Игорь Шестаков
74'
Замена
Артем Егоров ️️️️➡️️ Иван Галанин
Желтая карточка
Владислав Луташев
69'
62'
Замена
Валентин Андямов ️️️️➡️️ Александр Серасхов
62'
Замена
Джамал Дибиргаджиев ️️️️➡️️ Михаил Селюков
Замена
Иван Яковлев ️️️️➡️️ Даниил Канхарей
50'
Замена
Виктор Антонюк ️️️️➡️️ Арсений Лаврентьев
50'
36'
Желтая карточка
Игорь Шестаков
Желтая карточка
Дмитрий Пытлев
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
1
Андрей Сорокин
ВР
38
Дмитрий Пытлев
ЛЗ
34
Александр Усов
ЛЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
23
Федор Мотовилов
ПЗ
99
Андрей Ломаш
ЛП
8
Дмитрий Икованюк
ЦП
10
Егор Перевозников
ЦП
20
Даниил Канхарей
ПП
7
Арсений Лаврентьев
ЦФ
11
Владислав Луташев
ЦФ
Главный тренер
Илья Кунгуров
Луки-Энергия
95
Дмитрий Мельников
ВР
4
Василий Лунев
ЛЗ
11
Александр Серасхов
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
4
Илья Сальников
ПЗ
22
Игорь Шестаков
ПЗ
80
Алексей Пипо
ЛП
8
Виктор Киселев
ЦП
88
Иван Галанин
ПП
21
Егор Панков
ЦФ
10
Михаил Селюков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Иркутск
35
Артем Колобашкин
ЦЗ
33
Иван Яковлев
ЦЗ
9
Максим Степин
ЦЗ
2
Владислав Нагорный
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
99
Виктор Антонюк
ЦЗ
5
Антон Полоротов
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
Луки-Энергия
30
Дмитрий Саганович
ЦЗ
14
Валентин Андямов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
11
Джамал Дибиргаджиев
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
4-4-2
1
Сорокин
34
Усов
2
Найденов
38
Пытлев
23
Мотовилов
99
Ломаш
8
Икованюк
10
Перевозников
20
Канхарей
11
Луташев
7
Лаврентьев
3-2-3-2
95
Мельников
4
Сальников
4
Лунев
6
Ушахин
22
Шестаков
11
Серасхов
88
Галанин
8
Киселев
80
Пипо
10
Селюков
21
Панков
20
Канхарей
33
Яковлев
33
Яковлев
20
Канхарей
7
Лаврентьев
99
Антонюк
99
Антонюк
7
Лаврентьев
11
Серасхов
14
Андямов
14
Андямов
11
Серасхов
22
Шестаков
23
Кузьмин
23
Кузьмин
22
Шестаков
21
Панков
73
Никитин
73
Никитин
21
Панков
10
Селюков
11
Дибиргаджиев
11
Дибиргаджиев
10
Селюков
88
Галанин
13
Егоров
13
Егоров
88
Галанин
Остались в запасе
Иркутск
Луки-Энергия
35
Артем Колобашкин
ЦЗ
9
Максим Степин
ЦЗ
2
Владислав Нагорный
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
5
Антон Полоротов
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
Главный тренер
Илья Кунгуров
30
Дмитрий Саганович
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Остались в запасе
35
Артем Колобашкин
ЦЗ
9
Максим Степин
ЦЗ
2
Владислав Нагорный
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
5
Антон Полоротов
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ЦЗ
Главный тренер
Илья Кунгуров
Главный тренер
Михаил Сальников
Статистика матча Иркутск - Луки-Энергия
2
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
9
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
4
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Иркутск
Луки-Энергия
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
Спасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Луки-Энергия» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.40
2025.10.18 16:00
«Луки-Энергия» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.09 08:53
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Иркутск
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+