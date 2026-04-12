Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чертаново - Луки-Энергия: обзор матча 12 апреля 2026

Чертаново
12.04.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
1 : 3
Завершен
Луки-Энергия
34' В. Бартасевич (АГ)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Чертаново - Луки-Энергия
Завершен
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:1! Владимир Бартасевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
21
Дмитрий Кондрашов
ЛЗ
2
Иван Поляков
ЛЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ЛЗ
17
Семён Семёнов
ПЗ
13
Владимир Бартасевич
ПЗ
18
Георгий Zubakin
ПЗ
8
Георгий Сафронов
ЛП
7
Рамиль Гайнуллин
ЦП
15
Вадим Агафонцев
ПП
11
Артем Михайлюсов
ЦФ
Главный тренер
Илья Родькин
Луки-Энергия
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Сальников
ЛЗ
8
Виктор Киселев
ЛЗ
14
Валентин Андямов
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ПЗ
74
Николай Эджибия
ПЗ
22
Игорь Шестаков
ПЗ
88
Иван Галанин
ЛП
80
Алексей Пипо
ЦП
17
Александр Галимов
ПП
21
Егор Панков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Чертаново
18
Даниил Корунов
ЦЗ
52
Егор Кавтрев
ЦЗ
49
Лев Акимов
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
73
Захар Евдачев
ЦЗ
1
Данила Маняк
ЦЗ
27
Герман Микадзе
ЦЗ
Луки-Энергия
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
10
Михаил Селюков
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
11
Джамал Дибиргаджиев
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
4
Василий Лунев
ЦЗ
11
Александр Серасхов
ЦЗ
3-2-3-1
31
Переверзев
13
Бартасевич
21
Кондрашов
2
Поляков
45
Никиема
18
Zubakin
8
Сафронов
7
Гайнуллин
15
Агафонцев
11
Михайлюсов
3-2-3-1
30
Саганович
74
Эджибия
4
Сальников
8
Киселев
22
Шестаков
14
Андямов
17
Галимов
80
Пипо
88
Галанин
21
Панков
Остались в запасе
Чертаново
Луки-Энергия
18
Даниил Корунов
ЦЗ
52
Егор Кавтрев
ЦЗ
49
Лев Акимов
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
73
Захар Евдачев
ЦЗ
1
Данила Маняк
ЦЗ
27
Герман Микадзе
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
10
Михаил Селюков
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
11
Джамал Дибиргаджиев
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
4
Василий Лунев
ЦЗ
11
Александр Серасхов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Остались в запасе
18
Даниил Корунов
ЦЗ
52
Егор Кавтрев
ЦЗ
49
Лев Акимов
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
73
Захар Евдачев
ЦЗ
1
Данила Маняк
ЦЗ
27
Герман Микадзе
ЦЗ
Остались в запасе
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
10
Михаил Селюков
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
11
Джамал Дибиргаджиев
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
4
Василий Лунев
ЦЗ
11
Александр Серасхов
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
Главный тренер
Михаил Сальников
Статистика матча Чертаново - Луки-Энергия
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
19
14
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
2
Информация о матче
Стадион:
Арена Чертаново
Новости команд
Все
Чертаново
Луки-Энергия
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
Спасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Луки-Энергия» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.40
2025.10.18 16:00
«Луки-Энергия» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.09 08:53
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Чертаново
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+