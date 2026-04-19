Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луки-Энергия - Енисей-М: обзор матча 19 апреля 2026

Луки-Энергия
19.04.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
3 : 0
Завершен
Енисей-М
25' А. Серасхов 45' . Иван Обороча (АГ) 63' В. Лунев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Енисей-М
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Иван Галанин
71'
Замена
Илья Мамкин ️️️️➡️️ Алексей Пипо
71'
65'
Замена
️️️️➡️️ Владислав Кравцов
64'
Замена
️️️️➡️️ Иван Обороча
Замена
Джамал Дибиргаджиев ️️️️➡️️ Егор Панков
63'
ГОЛ! 3:0! Василий Лунев
Пас отдал Иван Галанин
63'
Замена
Василий Лунев ️️️️➡️️ Николай Эджибия
62'
Замена
️️️️➡️️ Александр Галимов
48'
46'
Замена
️️️️➡️️ Альберт Покровский
ГОЛ в свои ворота! 2:0! Иван Обороча
45'
ГОЛ! 1:0! Александр Серасхов
25'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
95
Дмитрий Мельников
ВР
4
Илья Сальников
ЛЗ
88
Иван Галанин
ЛЗ
11
Александр Серасхов
ЛЗ
74
Николай Эджибия
ПЗ
6
Лев Ушахин
ПЗ
8
Виктор Киселев
ПЗ
17
Александр Галимов
ЛП
80
Алексей Пипо
ПП
10
Михаил Селюков
ЦФ
21
Егор Панков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Енисей-М
30
Владимир Шавкунов
ВР
95
Иван Обороча
ЛЗ
58
Альберт Покровский
ЛЗ
83
Данил Амбросенок
ПЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
46
Богдан Руппель
ПЗ
88
Александр Егоров
ЛП
62
Владислав Кравцов
ЦП
97
Владислав Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Луки-Энергия
19
Илья Мамкин
ЦЗ
4
Василий Лунев
ЦЗ
11
Джамал Дибиргаджиев
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
3-2-2-2
95
Мельников
6
Ушахин
4
Сальников
88
Галанин
11
Серасхов
8
Киселев
17
Галимов
80
Пипо
21
Панков
10
Селюков
3-2-2-1
30
Шавкунов
83
Амбросенок
59
Островский
95
Обороча
46
Руппель
58
Покровский
62
Кравцов
88
Егоров
97
Скавыш
80
Пипо
19
Мамкин
19
Мамкин
80
Пипо
74
Эджибия
4
Лунев
4
Лунев
74
Эджибия
21
Панков
11
Дибиргаджиев
11
Дибиргаджиев
21
Панков
Остались в запасе
Луки-Энергия
Енисей-М
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Луки-Энергия - Енисей-М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Экспресс
Новости команд
Все
Луки-Энергия
Енисей-М
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
Спасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Луки-Энергия» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.40
2025.10.18 16:00
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
Спасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Луки-Энергия» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.40
2025.10.18 16:00
«Луки-Энергия» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.09 08:53
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня
2025.06.07 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Тверь» – «Енисей-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 11:59
Прогноз на точный счeт матча «Енисей-М» – «Коломна»: Вторая лига Б, 19 мая 2025
2025.05.18 10:11
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Луки-Энергия
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+