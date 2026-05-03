Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луки-Энергия - Динамо Вг: обзор матча 03 мая 2026

Луки-Энергия
03.05.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Вг
10' В. Киселев (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Динамо Вг
Завершен
Желтая карточка
Джамал Дибиргаджиев
90' +5
90' +1
Желтая карточка
Даниил Криворучко
90'
Замена
Владислав Пронин ️️️️➡️️ Антон Бетюжнов
Замена
Василий Лунев ️️️️➡️️ Иван Галанин
90'
87'
Замена
Павел Ракитин ️️️️➡️️ Михаил Лямзин
Замена
Артем Егоров ️️️️➡️️ Егор Панков
86'
Желтая карточка
Валентин Андямов
83'
Желтая карточка
Иван Галанин
78'
Замена
Джамал Дибиргаджиев ️️️️➡️️ Михаил Селюков
70'
Замена
Валентин Андямов ️️️️➡️️ Александр Серасхов
69'
64'
Желтая карточка
Антон Бетюжнов
46'
Замена
Данил Сподарец ️️️️➡️️ Андрей Яковлев
46'
Замена
Егор Васильков ️️️️➡️️ Илья Антонов
Желтая карточка
Николай Эджибия
45' +1
45'
Замена
Ислам-Бек Губжоков ️️️️➡️️ Артем Шаболин
Желтая карточка
Илья Сальников
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Виктор Киселев
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Сальников
ЛЗ
8
Виктор Киселев
ЛЗ
88
Иван Галанин
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
74
Николай Эджибия
ПЗ
11
Александр Серасхов
ПЗ
22
Игорь Шестаков
ПЗ
80
Алексей Пипо
ЦП
21
Егор Панков
ЦФ
10
Михаил Селюков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Динамо Вг
1
Роман Аникеев
ВР
91
Данила Калин
ЛЗ
12
Дмитрий Долгов
ЛЗ
2
Михаил Петролай
ПЗ
18
Даниил Криворучко
ПЗ
10
Данила Ежков
ЛП
13
Михаил Лямзин
ЛП
36
Андрей Яковлев
ЦП
27
Антон Бетюжнов
ПП
8
Илья Антонов
ПП
36
Артем Шаболин
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Луки-Энергия
9
Алан Цаллагов
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
11
Джамал Дибиргаджиев
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
19
Дмитрий Кричун
ЦЗ
19
Илья Мамкин
ЦЗ
4
Василий Лунев
ЦЗ
14
Валентин Андямов
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
1
Всеволод Елисеев
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
Динамо Вг
94
Владимир Малышев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
70
Ислам-Бек Губжоков
ЦЗ
19
Данил Сподарец
ЦЗ
67
Егор Васильков
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
3-2-1-2
30
Саганович
4
Сальников
8
Киселев
6
Ушахин
88
Галанин
22
Шестаков
80
Пипо
10
Селюков
21
Панков
4-5-1
1
Аникеев
18
Криворучко
2
Петролай
91
Калин
12
Долгов
8
Антонов
27
Бетюжнов
10
Ежков
36
Яковлев
13
Лямзин
36
Шаболин
21
Панков
13
Егоров
13
Егоров
21
Панков
10
Селюков
11
Дибиргаджиев
11
Дибиргаджиев
10
Селюков
88
Галанин
4
Лунев
4
Лунев
88
Галанин
11
Серасхов
14
Андямов
14
Андямов
11
Серасхов
13
Лямзин
3
Ракитин
3
Ракитин
13
Лямзин
36
Шаболин
70
Губжоков
70
Губжоков
36
Шаболин
36
Яковлев
19
Сподарец
19
Сподарец
36
Яковлев
8
Антонов
67
Васильков
67
Васильков
8
Антонов
27
Бетюжнов
17
Пронин
17
Пронин
27
Бетюжнов
Остались в запасе
Луки-Энергия
Динамо Вг
9
Алан Цаллагов
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
19
Дмитрий Кричун
ЦЗ
19
Илья Мамкин
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
1
Всеволод Елисеев
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
94
Владимир Малышев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
9
Алан Цаллагов
ЦЗ
73
Геннадий Никитин
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
19
Дмитрий Кричун
ЦЗ
19
Илья Мамкин
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
1
Всеволод Елисеев
ЦЗ
22
Степан Глебов
ЦЗ
Остались в запасе
94
Владимир Малышев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Луки-Энергия - Динамо Вг
5
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
13
Офсайды
2
4
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Информация о матче
Стадион:
Экспресс
Новости команд
Все
Луки-Энергия
Динамо Вг
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
Спасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Луки-Энергия» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.40
2025.10.18 16:00
«Луки-Энергия» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.09 08:53
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов
12 февраля
12
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Луки-Энергия
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+