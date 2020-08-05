Смоленскому «Красному» присудили техническое поражение в 1/256 финала Кубка России. РФС не принял тесты команды на коронавирус

Матч 1/256 финала Кубка России между смоленским «Красным» и клубом «Луки-Энергия» не состоялся. Причина – хозяева не вовремя сдали тесты на коронавирус.

«Мы полностью подготовились к матчу, подготовили все бумаги, но, к сожалению, РФС не принял наши тесты на коронавирус. Поэтому нам присудили техническое поражение, команды даже не пустили на поле.

У нас были свежие тесты, из-за этого их и не приняли. Мы их сдавали сегодняшним днем, и теперь в ближайшие сутки мы будет сдавать тесты на коронавирус, чтобы 9 августа сыграть в первом туре ПФЛ. Завтра мы сдадим тесты, которые будут действовать в течение семи дней», – сказали ТАСС в пресс-службе «Красного».