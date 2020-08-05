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    Смоленскому «Красному» присудили техническое поражение в 1/256 финала Кубка России. РФС не принял тесты команды на коронавирус

    Матч 1/256 финала Кубка России между смоленским «Красным» и клубом «Луки-Энергия» не состоялся. Причина – хозяева не вовремя сдали тесты на коронавирус.

    «Мы полностью подготовились к матчу, подготовили все бумаги, но, к сожалению, РФС не принял наши тесты на коронавирус. Поэтому нам присудили техническое поражение, команды даже не пустили на поле.

    У нас были свежие тесты, из-за этого их и не приняли. Мы их сдавали сегодняшним днем, и теперь в ближайшие сутки мы будет сдавать тесты на коронавирус, чтобы 9 августа сыграть в первом туре ПФЛ. Завтра мы сдадим тесты, которые будут действовать в течение семи дней», – сказали ТАСС в пресс-службе «Красного».

    • Смоленский клуб основан в 2002 году.
    • Команду возглавляет бывший тренер «Спартака-2» Виктор Булатов.
    • И «Красный», и «Луки-Энергия» выступают в зоне «Запад» ПФЛ.

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    Источник: ТАСС

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    05.08.2020 23:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5717

      alarm 36 минут назад

      для всей страны это весомый повод хвататься за вилы и идти как в хабаровске)

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