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Прогноз на точный счет матча «Луки-Энергия» – «Звезда»: Вторая лига Б, 11 мая 2025

10 мая 2025 11:14
Луки-Энергия - Звезда
11 мая 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
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7.2
Точный счет 2:1 в пользу «Луки-Энергии»
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11 мая на стадионе «Экспресс» состоится матч 7-го тура Второй лиги Б, где встретятся «Луки-Энергия» и «Звезда». Хозяева уверенно держатся в топе таблицы, в то время как гости борются за стабильность и выход из середины турнирной таблицы. Обе команды демонстрируют результативный футбол, что обещает динамичное противостояние с интригой до финального свистка.

«Луки-Энергия»

После 6 туров «Луки-Энергия» располагается на 3-й строчке с 12 очками и не проигрывает в 6 матчах подряд. Команда набрала хороший ход: 7 голов за последние 5 игр при всего 2 пропущенных (в среднем 1.40 забитого и 0.40 пропущенного мяча за игру). Атакующая линия во главе с Манвелом Агароняном выглядит уверенно, а оборона остается одной из самых надежных в лиге. Важный аспект – стабильная домашняя игра, которая приносит важные очки и поддерживает команду в верхней части таблицы.

«Звезда»

«Звезда» после 6 туров занимает 8-е место с 7 очками. Команда не может победить в 3 последних матчах, но отличается высокой результативностью: 9 голов за последние 5 матчей (1.80 в среднем). При этом защита остается слабым звеном: 11 пропущенных мячей (2.20 в среднем), а серия из 15 матчей подряд с пропущенными голами подчеркивает системные проблемы в обороне. Команда регулярно забивает и показывает характер даже в сложных матчах, но нестабильность мешает добиваться положительных результатов.

Факты о командах:

«Луки-Энергия»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • В среднем 1.40 гола за игру в атаке (последние 5 матчей).
  • В среднем 0.40 гола за игру в защите (последние 5 матчей).

«Звезда»

  • Проигрывает в 7 последних матчах на выезде.
  • Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи
31% (4)
23% (3)
46% (6)
12
Забитых мячей
13
0.92
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Луки-Энергия
1 : 2
11.05.2025
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3 : 1
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0 : 0
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1 : 0
15.07.2017
Луки-Энергия
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Прогноз на матч «Луки-Энергия» – «Звезда»

Анализируя статистику, можно ожидать открытую игру с активными действиями обеих сторон. «Луки-Энергия» уверенно держит оборону и использует свои шансы в атаке, в то время как «Звезда» славится нестабильной защитой и при этом регулярно находит моменты для гола. Учитывая форму команд и текущие показатели, хозяева выглядят фаворитами встречи, но гости вполне способны огорчить их хотя бы одним точным ударом.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Луки-Энергии».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Луки-Энергии» – коэффициент 7.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Луки-Энергии» больше 1.5 – коэффициент 1.95

7.2
Точный счет 2:1 в пользу «Луки-Энергии»
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Звезда Луки-Энергия
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