11 мая на стадионе «Экспресс» состоится матч 7-го тура Второй лиги Б, где встретятся «Луки-Энергия» и «Звезда». Хозяева уверенно держатся в топе таблицы, в то время как гости борются за стабильность и выход из середины турнирной таблицы. Обе команды демонстрируют результативный футбол, что обещает динамичное противостояние с интригой до финального свистка.

«Луки-Энергия»

После 6 туров «Луки-Энергия» располагается на 3-й строчке с 12 очками и не проигрывает в 6 матчах подряд. Команда набрала хороший ход: 7 голов за последние 5 игр при всего 2 пропущенных (в среднем 1.40 забитого и 0.40 пропущенного мяча за игру). Атакующая линия во главе с Манвелом Агароняном выглядит уверенно, а оборона остается одной из самых надежных в лиге. Важный аспект – стабильная домашняя игра, которая приносит важные очки и поддерживает команду в верхней части таблицы.

«Звезда»

«Звезда» после 6 туров занимает 8-е место с 7 очками. Команда не может победить в 3 последних матчах, но отличается высокой результативностью: 9 голов за последние 5 матчей (1.80 в среднем). При этом защита остается слабым звеном: 11 пропущенных мячей (2.20 в среднем), а серия из 15 матчей подряд с пропущенными голами подчеркивает системные проблемы в обороне. Команда регулярно забивает и показывает характер даже в сложных матчах, но нестабильность мешает добиваться положительных результатов.

Факты о командах:

«Луки-Энергия»

Не проигрывает в 7 последних матчах.

В среднем 1.40 гола за игру в атаке (последние 5 матчей).

В среднем 0.40 гола за игру в защите (последние 5 матчей).

«Звезда»

Проигрывает в 7 последних матчах на выезде.

Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи 31% (4) 23% (3) 46% (6) 12 Забитых мячей 13 0.92 В среднем за матч 1 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур Луки-Энергия 1 : 2 Звезда Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур Луки-Энергия 3 : 1 Звезда Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур Звезда 2 : 2 Луки-Энергия Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур Луки-Энергия 2 : 1 Звезда Россия. Вторая лига. Группа 2, 19 тур Луки-Энергия 0 : 1 Звезда Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур Звезда 1 : 0 Луки-Энергия Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур Луки-Энергия 1 : 3 Звезда Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 2 тур Звезда 1 : 0 Луки-Энергия Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур Луки-Энергия 0 : 0 Звезда Россия. ПФЛ. Группа 2, 1 тур Звезда 0 : 0 Луки-Энергия Россия. ПФЛ. Зона Запад, 6 тур Луки-Энергия 2 : 0 Звезда Россия. Кубок, 1/64 финала Луки-Энергия 1 : 0 Звезда Россия. Кубок, 1/256 финала Звезда 1 : 0 Луки-Энергия

Прогноз на матч «Луки-Энергия» – «Звезда»

Анализируя статистику, можно ожидать открытую игру с активными действиями обеих сторон. «Луки-Энергия» уверенно держит оборону и использует свои шансы в атаке, в то время как «Звезда» славится нестабильной защитой и при этом регулярно находит моменты для гола. Учитывая форму команд и текущие показатели, хозяева выглядят фаворитами встречи, но гости вполне способны огорчить их хотя бы одним точным ударом.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Луки-Энергии».

Рекомендованные ставки: