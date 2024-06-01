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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Луки-Энергия
Звезда - Луки-Энергия: обзор матча 01 июня 2024
Звезда
01.06.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
2 : 2
Завершен
Луки-Энергия
10'
В. Прозоров
22'
М. Андреев (П)
5'
А. Егоров
81'
Н. Шепет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Звезда - Луки-Энергия
85'
Замена
С. Глебов
️️️️
Д. Шабалин
84'
Желтая карточка
Д. Шабалин
81'
ГОЛ! 2:2!
Н. Шепет
Пас отдал
Д. Сподарец
Замена
К. Макаров
️️️️
Н. Ходорченко
77'
Замена
С. Евсютин
️️️️
А. Филев
77'
74'
Замена
И. Белик
️️️️
А. Егоров
74'
Замена
Н. Шепет
️️️️
Н. Поляков
72'
Желтая карточка
М. Агаронян
Желтая карточка
Д. Пшеничников
72'
64'
Желтая карточка
Е. Фетисов
Замена
Д. Соболев
️️️️
Н. Хлусов
62'
58'
Замена
А. Лукин
️️️️
М. Майборода
46'
Замена
Д. Сподарец
️️️️
Д. Жемайтис
Желтая карточка
А. Филев
38'
Замена
В. Каспарян
️️️️
М. Андреев
28'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Андреев
22'
21'
Желтая карточка
И. Иванов
ГОЛ! 1:1!
В. Прозоров
Пас отдал
А. Филев
10'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Егоров
Пас отдал
Д. Шабалин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
72
Максим Агапов
ПЗ
58
Максим Хачатрян
ОП
8
Андрей Выскребенцев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
17
Егор Шевелев
ПВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
27
Михаил Майборода
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
13
Артём Егоров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Звезда
34
Александр Прохоров
ВР
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
21
Степан Евсютин
ЛВ
77
Максим Сергеев
ЦП
75
Кирилл Макаров
ЦП
42
Данил Соболев
АП
20
Владимир Каспарян
АП
69
Михаил Козин
ПВ
43
Андрей Трофимов
ПВ
Луки-Энергия
1
Всеволод Елисеев
ВР
1
Даниил Ваулин
ВР
4
Иван Белик
ЛЗ
22
Степан Глебов
ЛЗ
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
5
Денис Ссорин
ЦЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
9
Александр Лукин
ПВ
9
Никита Шепет
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Пшеничников
59
Зенюк
23
Ходорченко
18
Прозоров
72
Агапов
58
Хачатрян
8
Выскребенцев
77
Андреев
17
Шевелев
87
Филев
99
Хлусов
4-1-3-2
93
Рязанов
19
Иванов
6
Курбанов
78
Фетисов
71
Багдашкин
39
Поляков
27
Майборода
66
Шабалин
87
Жемайтис
13
Егоров
7
Агаронян
87
Филев
21
Евсютин
21
Евсютин
87
Филев
99
Хлусов
42
Соболев
42
Соболев
99
Хлусов
77
Андреев
20
Каспарян
20
Каспарян
77
Андреев
23
Ходорченко
75
Макаров
75
Макаров
23
Ходорченко
13
Егоров
4
Белик
4
Белик
13
Егоров
87
Жемайтис
19
Сподарец
19
Сподарец
87
Жемайтис
27
Майборода
9
Лукин
9
Лукин
27
Майборода
66
Шабалин
22
Глебов
22
Глебов
66
Шабалин
39
Поляков
9
Шепет
9
Шепет
39
Поляков
Остались в запасе
Звезда
Луки-Энергия
69
Михаил Козин
ПВ
43
Андрей Трофимов
ПВ
77
Максим Сергеев
ЦП
19
Глеб Комбаров
ПЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
34
Александр Прохоров
ВР
Главный тренер
Геннадий Орбу
1
Всеволод Елисеев
ВР
1
Даниил Ваулин
ВР
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
5
Денис Ссорин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Остались в запасе
69
Михаил Козин
ПВ
43
Андрей Трофимов
ПВ
77
Максим Сергеев
ЦП
19
Глеб Комбаров
ПЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
34
Александр Прохоров
ВР
Остались в запасе
1
Всеволод Елисеев
ВР
1
Даниил Ваулин
ВР
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
5
Денис Ссорин
ЦЗ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Главный тренер
Сергей Осадчук
Статистика матча Звезда - Луки-Энергия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
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1 : 0
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
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