Сергей Осадчук
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Осадчук
|Команда
|Луки-Энергия
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|18 октября 1982
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Осадчук
|Команда
|Луки-Энергия
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|18 октября 1982
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Луки-Энергия
|20
|8
|9
|3
|Дата
|Матч
|15.07.2022
|Луки-Энергия
|0 : 4
|Ленинградец
|24.07.2022
|Зоркий
|2 : 0
|Луки-Энергия
|30.07.2022
|Луки-Энергия
|0 : 3
|Енисей-М
|06.08.2022
|Родина-М
|1 : 1
|Луки-Энергия
|10.08.2022
|Луки-Энергия
|3 : 2
|Динамо СПб
|14.08.2022
|Зенит-2
|3 : 1
|Луки-Энергия
|21.08.2022
|Луки-Энергия
|1 : 0
|Ядро
|26.08.2022
|Луки-Энергия
|2 : 0
|Электрон
|04.09.2022
|Звезда
|1 : 0
|Луки-Энергия
|10.09.2022
|Луки-Энергия
|0 : 1
|Балтика-БФУ
|22.09.2022
|Луки-Энергия
|2 : 1
|Зоркий
|26.09.2022
|Енисей-М
|7 : 0
|Луки-Энергия
|01.10.2022
|Луки-Энергия
|4 : 1
|Родина-М
|09.10.2022
|Динамо СПб
|0 : 0
|Луки-Энергия
|14.10.2022
|Луки-Энергия
|2 : 0
|Зенит-2
|19.10.2022
|Ядро
|1 : 1
|Луки-Энергия
|24.10.2022
|Электрон
|0 : 5
|Луки-Энергия
|30.10.2022
|Луки-Энергия
|0 : 1
|Звезда
|05.11.2022
|Балтика-БФУ
|0 : 1
|Луки-Энергия
|13.11.2022
|Ленинградец
|2 : 0
|Луки-Энергия