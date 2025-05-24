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Прогноз на точный счёт матча «Луки-Энергия» – «Череповец»: Вторая лига Б, 25 мая 2025

24 мая 2025 12:59
Луки-Энергия - Череповец
25 мая 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
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6.30
Точный счёт 2:0 в пользу «Луки-Энергии»
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25 мая на стадионе «Экспресс» в Великих Луках состоится матч 9-го тура Второй лиги Б между командами с разными задачами и текущей формой – «Луки-Энергия» принимает «Череповец». Хозяева ведут борьбу за верхнюю часть таблицы, в то время как гости продолжают искать свой первый успех в сезоне.

«Луки-Энергия»

Коллектив из Великих Лук уверенно проводит старт сезона, набрав 13 очков в 8 матчах и закрепившись на 4-й позиции в турнирной таблице. Команда показывает стабильную игру в атаке: 8 голов в последних 5 встречах и серия из трeх матчей с обязательным голом подтверждают это. При этом «Луки-Энергия» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, что говорит о сбалансированной игре и хорошем настрое на каждую встречу.

Оборона команды, хотя и допускает ошибки, выглядит более надeжно по сравнению с другими участниками турнира – всего 5 пропущенных мячей за 5 матчей. Поддержка домашних трибун и игровая дисциплина делают «Луки-Энергию» явным фаворитом встречи.

«Череповец»

«Череповец» переживает тяжелейший период: 8 матчей без побед, худший показатель обороны (в среднем 2.2 пропущенных гола за матч за последние 5 игр) и всего 1 набранное очко в сезоне. Команда явно не справляется с уровнем соперничества, проигрывая практически всем подряд, а атака не демонстрирует угрозы – 2 гола за 5 матчей и лишь одно поражение с разницей менее двух мячей.

Особенно проблемным остаeтся компонент позиционной обороны – команда регулярно даeт сбои на флангах и при стандартах. Шансы гостей зацепиться за очки в этой встрече выглядят минимальными.

Факты о командах

«Луки-Энергия»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем 1.6 гола за матч, пропускает – 1.0
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Череповец»

  • Не выигрывает в 8 матчах
  • В среднем 0.4 гола за матч, пропускает – 2.2
  • Пропускает в 9 матчах подряд

Прогноз на матч «Луки-Энергия» – «Череповец»

«Луки-Энергия» находится в более уверенной форме, играет дома и демонстрирует стабильность в атакующих действиях. «Череповец» же пока не готов конкурировать даже на равных с середняками турнира. Учитывая разницу в классе, форме и мотивации, ожидаем уверенную победу хозяев без пропущенных мячей.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Луки-Энергии».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Луки-Энергии» – коэффициент 6.30
  • Индивидуальный тотал «Луки-Энергии» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Победа «Луки-Энергии» с форой -1 – коэффициент 2.10

6.30
Точный счёт 2:0 в пользу «Луки-Энергии»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Череповец Луки-Энергия
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