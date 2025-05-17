Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Спартак-2» – «Луки-Энергия»: Вторая лига Б, 18 мая 2025

17 мая 2025 12:31
Спартак-2 - Луки-Энергия
18 мая 2025, воскресенье 12:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Перейти в онлайн матча
6.10
Точный счёт 2:1 в пользу «Спартака-2»
Сделать ставку

18 мая в Москве состоится важная встреча 8-го тура Второй лиги Б. На поле выйдут «Спартак-2», идущий на третьем месте, и «Луки-Энергия», замыкающий четвeрку. Обе команды находятся в хорошей форме и ведут активную борьбу за лидерство в зоне. Игра обещает быть плотной, с быстрыми переходами от обороны к атаке и минимумом пространства на поле.

«Спартак-2»

Молодeжный состав московского клуба успешно справляется с давлением: 13 очков в 6 турах и серия из 4 матчей без поражений. В последних 5 встречах команда забила 8 голов (в среднем 1.6 за игру) и пропустила лишь 4. Особенно впечатляют последние три тура – ни одного пропущенного мяча и две победы всухую над «Космосом» и «Зенитом-2».

Главный акцент делается на атакующую динамику и доминирование в центре поля. У «Спартака-2» быстрые фланги, и команда регулярно использует высокую линию прессинга. Однако из-за молодого состава возможны эпизодические ошибки при переходах в оборону. Тем не менее, тренерский штаб хорошо выстроил тактический баланс, и результат подтверждает эффективность этой модели.

«Луки-Энергия»

Коллектив из Великих Лук также начал сезон уверенно – 12 очков после 7 туров. Команда забивает в среднем 1.6 гола за игру и пропускает 0.8. На выезде удалось добиться побед над «Енисеем-2» и «Торпедо Владимир». В последнем туре команда уступила «Звезде СПб» (1:2), но сохранила четвeртую строчку и боеспособность.

Лучший бомбардир – Вячеслав Лунев, отличившийся дважды в шести матчах. Команда хорошо организована в позиционной защите, но может терять концентрацию в концовках таймов. При этом «Луки-Энергия» не проигрывает в 7 из 9 последних встреч, что говорит о характере и умении цепляться за результат.

Факты о командах:

«Спартак-2»

  • Не проигрывает в 4 матчах
  • 3 игры подряд без пропущенных мячей
  • В среднем 1.6 гола за матч
  • 13 очков, 3-е место

«Луки-Энергия»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем 1.6 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.8 мяча
  • 12 очков, 4-е место

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Луки-Энергия
2 : 1
29.09.2024
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Спартак-2
1 : 0
13.06.2024
Луки-Энергия

Прогноз на матч «Спартак-2» – «Луки-Энергия»

Команды примерно равны по составу и уровню организации. Обе стабильно забивают, надeжны в защите и подходят к игре с высокой мотивацией. Однако «Спартак-2» выглядит немного сильнее за счeт свежести, домашнего статуса и качественной оборонительной игры в последних матчах. Предположим, что хозяева возьмут верх с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Спартака-2».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Спартака-2» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Спартака-2» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Точный счeт 2:1 в пользу «Спартака-2» – коэффициент 6.10

6.10
Точный счёт 2:1 в пользу «Спартака-2»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Луки-Энергия Спартак-2
Другие прогнозы
Матч завершен
3 : 0
5.90
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту - Насьональ
Точный счёт 3:1 в пользу «Порту»
Матч завершен
0 : 3
6.40
Португалия. Примейра, 34 тур
АВС - Морейренcе
Точный счёт 2:1 в пользу «АВС»
Матч завершен
4 : 1
6.50
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука - Боавишта
Точный счёт 2:1 в пользу «Аруки»
Матч завершен
1 : 2
6.20
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе - Санта-Клара
Точный счёт 2:1 в пользу «Фаренсе»
Матч завершен
4 : 0
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил - Эштрела
Точный счёт 2:0 в пользу «Эшторила»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 