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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Луки-Энергия - Спартак-2
Луки-Энергия - Спартак-2: обзор матча 29 сентября 2024
Луки-Энергия
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-2
68'
М. Майборода
86'
Н. Поляков (П)
18'
А. Джебов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Спартак-2
Желтая карточка
И. Иванов
90'
+3
88'
Замена
А. Гурылев
️️️️
А. Джебов
Замена
Д. Жемайтис
️️️️
Д. Сподарец
87'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Поляков
86'
74'
Замена
А. Пономарчук
️️️️
Р. Войцеховский
Замена
А. Егоров
️️️️
Д. Шабалин
72'
70'
Замена
Е. Гуляев
️️️️
В. Дунай
70'
Замена
А. Помалюк
️️️️
А. Быковский
ГОЛ! 1:1!
М. Майборода
Пас отдал
Д. Шабалин
68'
Замена
А. Лукин
️️️️
Е. Бутаков
54'
Замена
М. Майборода
️️️️
Н. Горбачев
54'
Желтая карточка
Р. Багдашкин
38'
31'
Пенальти не реализован!
Н. Ищенко
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Джебов
Пас отдал
В. Дунай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
44
Никита Горбачев
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
Главный тренер
Сергей Осадчук
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
77
Даниил Плотников
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Луки-Энергия
1
Всеволод Елисеев
ВР
1
Даниил Ваулин
ВР
87
Данила Жемайтис
ЛВ
9
Александр Лукин
ПВ
27
Михаил Майборода
ПВ
13
Артём Егоров
ЦФ
6
Марк Алелюнас
ЦФ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
Спартак-2
99
Дмитрий Мельник
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
91
Даниил Столяров
ОП
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
3-2-1-2
93
Рязанов
24
Бутаков
44
Горбачев
78
Фетисов
37
Овсянкин
7
Коренблюм
39
Поляков
66
Шабалин
19
Сподарец
3-2-1-2-2
58
Фадеев
66
Петин
41
Курошев
61
Рожков
18
Иванов
43
Войцеховский
7
Джебов
77
Плотников
83
Ищенко
84
Быковский
10
Дунай
66
Шабалин
13
Егоров
13
Егоров
66
Шабалин
19
Сподарец
87
Жемайтис
87
Жемайтис
19
Сподарец
24
Бутаков
9
Лукин
9
Лукин
24
Бутаков
44
Горбачев
27
Майборода
27
Майборода
44
Горбачев
84
Быковский
91
Помалюк
91
Помалюк
84
Быковский
43
Войцеховский
87
Пономарчук
87
Пономарчук
43
Войцеховский
10
Дунай
25
Гуляев
25
Гуляев
10
Дунай
7
Джебов
17
Гурылев
17
Гурылев
7
Джебов
Остались в запасе
Луки-Энергия
Спартак-2
1
Всеволод Елисеев
ВР
1
Даниил Ваулин
ВР
6
Марк Алелюнас
ЦФ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
99
Дмитрий Мельник
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
91
Даниил Столяров
ОП
37
Иван Старков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
1
Всеволод Елисеев
ВР
1
Даниил Ваулин
ВР
6
Марк Алелюнас
ЦФ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Мельник
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
91
Даниил Столяров
ОП
37
Иван Старков
ЦП
Главный тренер
Сергей Осадчук
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Луки-Энергия - Спартак-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
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0 : 0
01.11.2026
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1 : 0
25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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