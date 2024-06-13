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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак-2 - Луки-Энергия
Спартак-2 - Луки-Энергия: обзор матча 13 июня 2024
Спартак-2
13.06.2024, четверг, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
1 : 0
Завершен
Луки-Энергия
87'
М. Офицеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Луки-Энергия
90'
+2
Желтая карточка
И. Курбанов
ГОЛ! 1:0!
М. Офицеров
Пас отдал
Е. Гуляев
87'
82'
Замена
Н. Шепет
️️️️
М. Агаронян
Замена
А. Пономарчук
️️️️
Р. Войцеховский
82'
Замена
М. Офицеров
️️️️
В. Дунай
82'
Желтая карточка
А. Джебов
76'
73'
Замена
Д. Жемайтис
️️️️
И. Белик
73'
Замена
Р. Багдашкин
️️️️
Д. Сподарец
Замена
И. Иванов
️️️️
А. Шоларь
70'
Замена
Е. Гуляев
️️️️
Н. Ищенко
64'
Замена
Н. Посмашный
️️️️
А. Быковский
64'
62'
Замена
А. Лукин
️️️️
А. Егоров
62'
Замена
М. Майборода
️️️️
Д. Шабалин
Желтая карточка
Р. Войцеховский
56'
Желтая карточка
Д. Иванников
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Шоларь
АП
10
Виталий Дунай
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
4
Иван Белик
ЛЗ
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
7
Манвел Агаронян
ЦФ
13
Артём Егоров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Спартак-2
86
Илья Тихомиров
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
36
Вадим Пастушков
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
47
Никита Посмашный
АП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
27
Максим Офицеров
ПВ
Луки-Энергия
1
Всеволод Елисеев
ВР
22
Степан Глебов
ЛЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
9
Александр Лукин
ПВ
27
Михаил Майборода
ПВ
9
Никита Шепет
ЦФ
3-2-1-2-2
58
Фадеев
23
Иванников
2
Бозов
66
Петин
74
Гузиев
43
Войцеховский
7
Джебов
83
Ищенко
18
Шоларь
84
Быковский
10
Дунай
3-2-1-2-2
93
Рязанов
4
Белик
6
Курбанов
78
Фетисов
19
Иванов
37
Овсянкин
39
Поляков
19
Сподарец
66
Шабалин
13
Егоров
7
Агаронян
83
Ищенко
25
Гуляев
25
Гуляев
83
Ищенко
10
Дунай
27
Офицеров
27
Офицеров
10
Дунай
84
Быковский
47
Посмашный
47
Посмашный
84
Быковский
43
Войцеховский
87
Пономарчук
87
Пономарчук
43
Войцеховский
18
Шоларь
18
Иванов
18
Иванов
18
Шоларь
19
Сподарец
71
Багдашкин
71
Багдашкин
19
Сподарец
4
Белик
87
Жемайтис
87
Жемайтис
4
Белик
13
Егоров
9
Лукин
9
Лукин
13
Егоров
66
Шабалин
27
Майборода
27
Майборода
66
Шабалин
7
Агаронян
9
Шепет
9
Шепет
7
Агаронян
Остались в запасе
Спартак-2
Луки-Энергия
36
Вадим Пастушков
ЛВ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
86
Илья Тихомиров
ВР
37
Иван Старков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
1
Всеволод Елисеев
ВР
22
Степан Глебов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Остались в запасе
36
Вадим Пастушков
ЛВ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
86
Илья Тихомиров
ВР
37
Иван Старков
ЦП
Остались в запасе
1
Всеволод Елисеев
ВР
22
Степан Глебов
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Главный тренер
Сергей Осадчук
Статистика матча Спартак-2 - Луки-Энергия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
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