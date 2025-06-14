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Прогноз на точный счет матча «Динамо Вологда» – «Луки-Энергия»: Вторая лига Б, 15 июня 2025

14 июня 2025 11:08
Динамо Вг - Луки-Энергия
15 июн. 2025, воскресенье 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо Вологда»
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15 июня в рамках 12-го тура Второй лиги Б состоится матч между «Динамо Вологда» и «Луки-Энергией». Хозяева борются за лидерство в турнирной таблице, тогда как гости стараются сохранить шансы на зону плей-офф. Форма и мотивация команд различаются, и это обещает сформировать конкретный сценарий встречи.

«Динамо Вологда»

Команда из Вологды проводит сильный сезон и заслуженно идeт на втором месте с 23 очками после 10 туров. В пяти последних матчах коллектив демонстрировал уверенную игру: 4 победы при одном поражении. Особенно выделяется нападающий Артeм Шаболин, оформивший 6 мячей за 10 матчей.

«Динамо Вологда» стабильно забивает – 11 голов в последних 5 играх, в среднем 2.2 за матч. Однако и оборона даeт сбои – 4 пропущенных в этом же отрезке, включая два мяча от «Зенита-2» в последнем туре. Важно, что команда всегда активна в атаке, особенно дома, где прошли победы над «Космосом» (2:1) и разгром «Чертаново» (5:0).

«Луки-Энергия»

Гости занимают 7-е место с 15 очками после 11 туров, но переживают спад: 5 матчей без побед и нестабильная оборона. В последних 5 турах команда пропустила 7 мячей, в среднем 1.4 за игру, и лишь однажды сыграла на ноль в последних турах.

«Луки-Энергия» старается играть организованно, но сил на полноценный прессинг не хватает. В атаке команда забивает по 1 мячу в среднем за матч – 5 голов в 5 играх, включая результативную ничью с «Иркутском» (1:1) и боевую игру против «Спартака-2» (2:2).

Факты о командах:

«Динамо Вологда»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем 2.2 гола за матч в последних 5 турах
  • Победы в 3 из 4 последних домашних игр
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Луки-Энергия»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем 1.0 гола за матч в последних 5 турах
  • В 3 из 5 последних матчей – ничья

Личные встречи
80% (4)
20% (1)
0% (0)
11
Забитых мячей
4
2.2
В среднем за матч
0.8
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Луки-Энергия
0 : 3
27.10.2024
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Динамо Вг
2 : 1
07.07.2024
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо Вг
2 : 1
17.09.2023
Луки-Энергия
Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур
Динамо Вг
2 : 2
15.05.2023
Луки-Энергия
Россия. Вторая лига. Группа 2, 3 тур
Луки-Энергия
0 : 2
15.04.2023
Динамо Вг

Прогноз на матч «Динамо Вологда» – «Луки-Энергия»

Форма и мотивация явно на стороне хозяев поля. «Динамо Вологда» обладает лучшей атакой, высоким темпом и стабильной домашней формой. Несмотря на огрехи в обороне, класс команды позволяет уверенно контролировать соперников уровня «Луки-Энергии». Гости могут отличиться, но вряд ли смогут сдержать наступление хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Вологда»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Динамо Вологда» – коэффициент 6.00
  • Индивидуальный тотал «Динамо Вологда» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо Вологда»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Луки-Энергия Динамо Вг
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