15 июня в рамках 12-го тура Второй лиги Б состоится матч между «Динамо Вологда» и «Луки-Энергией». Хозяева борются за лидерство в турнирной таблице, тогда как гости стараются сохранить шансы на зону плей-офф. Форма и мотивация команд различаются, и это обещает сформировать конкретный сценарий встречи.

«Динамо Вологда»

Команда из Вологды проводит сильный сезон и заслуженно идeт на втором месте с 23 очками после 10 туров. В пяти последних матчах коллектив демонстрировал уверенную игру: 4 победы при одном поражении. Особенно выделяется нападающий Артeм Шаболин, оформивший 6 мячей за 10 матчей.

«Динамо Вологда» стабильно забивает – 11 голов в последних 5 играх, в среднем 2.2 за матч. Однако и оборона даeт сбои – 4 пропущенных в этом же отрезке, включая два мяча от «Зенита-2» в последнем туре. Важно, что команда всегда активна в атаке, особенно дома, где прошли победы над «Космосом» (2:1) и разгром «Чертаново» (5:0).

«Луки-Энергия»

Гости занимают 7-е место с 15 очками после 11 туров, но переживают спад: 5 матчей без побед и нестабильная оборона. В последних 5 турах команда пропустила 7 мячей, в среднем 1.4 за игру, и лишь однажды сыграла на ноль в последних турах.

«Луки-Энергия» старается играть организованно, но сил на полноценный прессинг не хватает. В атаке команда забивает по 1 мячу в среднем за матч – 5 голов в 5 играх, включая результативную ничью с «Иркутском» (1:1) и боевую игру против «Спартака-2» (2:2).

Факты о командах:

«Динамо Вологда»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

В среднем 2.2 гола за матч в последних 5 турах

Победы в 3 из 4 последних домашних игр

Пропускает в 3 последних матчах

«Луки-Энергия»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем 1.0 гола за матч в последних 5 турах

В 3 из 5 последних матчей – ничья

Личные встречи 80% (4) 20% (1) 0% (0) 11 Забитых мячей 4 2.2 В среднем за матч 0.8 3:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:3 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур Луки-Энергия 0 : 3 Динамо Вг Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур Динамо Вг 2 : 1 Луки-Энергия Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур Динамо Вг 2 : 1 Луки-Энергия Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур Динамо Вг 2 : 2 Луки-Энергия Россия. Вторая лига. Группа 2, 3 тур Луки-Энергия 0 : 2 Динамо Вг

Прогноз на матч «Динамо Вологда» – «Луки-Энергия»

Форма и мотивация явно на стороне хозяев поля. «Динамо Вологда» обладает лучшей атакой, высоким темпом и стабильной домашней формой. Несмотря на огрехи в обороне, класс команды позволяет уверенно контролировать соперников уровня «Луки-Энергии». Гости могут отличиться, но вряд ли смогут сдержать наступление хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Вологда»

Рекомендованные ставки: