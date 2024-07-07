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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо Вг - Луки-Энергия
Динамо Вг - Луки-Энергия: обзор матча 07 июля 2024
Динамо Вг
07.07.2024, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
2 : 1
Завершен
Луки-Энергия
20'
А. Бетюжнов
61'
Д. Криворучко
13'
Д. Жемайтис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Луки-Энергия
Замена
Е. Лошков
️️️️
А. Бетюжнов
90'
Желтая карточка
А. Дерюгин
87'
84'
Замена
М. Майборода
️️️️
И. Белик
82'
Желтая карточка
Е. Фетисов
Замена
В. Беляев
️️️️
Н. Киреев
76'
Замена
С. Олийнык
️️️️
М. Лямзин
76'
70'
Замена
Н. Шепет
️️️️
А. Лукин
70'
Замена
Д. Шабалин
️️️️
А. Егоров
70'
Замена
И. Овсянкин
️️️️
Р. Багдашкин
ГОЛ! 2:1!
Д. Криворучко
Пас отдал
А. Дерюгин
61'
Желтая карточка
Р. Баширов
50'
Желтая карточка
Д. Дмитрук
46'
Замена
Д. Дмитрук
️️️️
С. Финашин
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Бетюжнов
Пас отдал
М. Мешалкин
20'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жемайтис
Пас отдал
И. Белик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
77
Вячеслав Беззубов
ВР
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
2
Михаил Петролай
ОП
13
Михаил Лямзин
ОП
20
Максим Мешалкин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Никита Киреев
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
19
Данил Сподарец
ЛВ
9
Александр Лукин
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
13
Артём Егоров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
6
Сергей Олийнык
ОП
8
Павел Богатов
ЦП
5
Владислав Беляев
ПВ
10
Владимир Парняков
ПВ
21
Роман Куражов
ПВ
17
Егор Лошков
ЦФ
Луки-Энергия
1
Даниил Ваулин
ВР
22
Степан Глебов
ЛЗ
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
4
Иван Белик
ЛЗ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
27
Михаил Майборода
ПВ
9
Никита Шепет
ЦФ
3-2-1-3-1
77
Беззубов
18
Криворучко
44
Баширов
12
Долгов
2
Петролай
13
Лямзин
20
Мешалкин
11
Финашин
53
Дерюгин
27
Бетюжнов
22
Киреев
4-3-2
93
Рязанов
71
Багдашкин
78
Фетисов
6
Курбанов
19
Иванов
9
Лукин
87
Жемайтис
19
Сподарец
13
Егоров
7
Агаронян
27
Бетюжнов
17
Лошков
17
Лошков
27
Бетюжнов
22
Киреев
5
Беляев
5
Беляев
22
Киреев
11
Финашин
70
Дмитрук
70
Дмитрук
11
Финашин
13
Лямзин
6
Олийнык
6
Олийнык
13
Лямзин
71
Багдашкин
37
Овсянкин
37
Овсянкин
71
Багдашкин
13
Егоров
66
Шабалин
66
Шабалин
13
Егоров
Белик
27
Майборода
27
Майборода
Белик
9
Лукин
9
Шепет
9
Шепет
9
Лукин
4
Белик
4
Белик
Остались в запасе
Динамо Вг
Луки-Энергия
35
Александр Лобанов
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
8
Павел Богатов
ЦП
10
Владимир Парняков
ПВ
21
Роман Куражов
ПВ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
22
Степан Глебов
ЛЗ
1
Даниил Ваулин
ВР
Главный тренер
Сергей Осадчук
Остались в запасе
35
Александр Лобанов
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
8
Павел Богатов
ЦП
10
Владимир Парняков
ПВ
21
Роман Куражов
ПВ
Остались в запасе
22
Степан Глебов
ЛЗ
1
Даниил Ваулин
ВР
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Главный тренер
Сергей Осадчук
Статистика матча Динамо Вг - Луки-Энергия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
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Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
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2 : 1
11.10.2026
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