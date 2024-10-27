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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Луки-Энергия - Динамо Вг
Луки-Энергия - Динамо Вг: обзор матча 27 октября 2024
Луки-Энергия
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
0 : 3
Завершен
Динамо Вг
35'
Н. Киреев
81'
К. Корепов
89'
К. Корепов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Динамо Вг
90'
+1
Замена
В. Беляев
️️️️
А. Бетюжнов
90'
+1
Замена
С. Финашин
️️️️
Д. Югалдин
89'
ГОЛ! 0:3!
К. Корепов
Пас отдал
А. Бетюжнов
86'
Замена
В. Пронин
️️️️
Н. Киреев
86'
Замена
И. Родионов
️️️️
Д. Долгов
Замена
М. Алелюнас
️️️️
М. Агаронян
84'
Замена
Д. Жемайтис
️️️️
Д. Сподарец
84'
81'
ГОЛ! 0:2!
К. Корепов
Пас отдал
Н. Киреев
78'
Желтая карточка
Д. Долгов
72'
Замена
К. Корепов
️️️️
М. Мешалкин
Замена
Д. Шабалин
️️️️
Н. Горбачев
70'
65'
Желтая карточка
С. Олийнык
Замена
А. Лукин
️️️️
Е. Бутаков
62'
Замена
М. Майборода
️️️️
А. Егоров
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Н. Киреев
Пас отдал
Д. Долгов
Желтая карточка
Н. Поляков
30'
20'
Желтая карточка
М. Петролай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
44
Никита Горбачев
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
13
Артём Егоров
ЦФ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Динамо Вг
51
Глеб Гусев
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
6
Сергей Олийнык
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
20
Максим Мешалкин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
22
Никита Киреев
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Луки-Энергия
1
Всеволод Елисеев
ВР
22
Степан Глебов
ЛЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
9
Александр Лукин
ПВ
27
Михаил Майборода
ПВ
6
Марк Алелюнас
ЦФ
Динамо Вг
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
41
Игорь Родионов
ПВ
5
Владислав Беляев
ПВ
17
Егор Лошков
ЦФ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Владислав Пронин
РФ
3-2-1-1-2
93
Рязанов
24
Бутаков
44
Горбачев
78
Фетисов
37
Овсянкин
7
Коренблюм
39
Поляков
19
Сподарец
7
Агаронян
13
Егоров
4-2-2-1-1
51
Гусев
12
Долгов
69
Лазарев
44
Баширов
15
Масалов
2
Петролай
6
Олийнык
50
Югалдин
20
Мешалкин
27
Бетюжнов
22
Киреев
19
Сподарец
87
Жемайтис
87
Жемайтис
19
Сподарец
44
Горбачев
66
Шабалин
66
Шабалин
44
Горбачев
24
Бутаков
9
Лукин
9
Лукин
24
Бутаков
13
Егоров
27
Майборода
27
Майборода
13
Егоров
7
Агаронян
6
Алелюнас
6
Алелюнас
7
Агаронян
20
Мешалкин
9
Корепов
9
Корепов
20
Мешалкин
12
Долгов
41
Родионов
41
Родионов
12
Долгов
27
Бетюжнов
5
Беляев
5
Беляев
27
Бетюжнов
22
Киреев
17
Пронин
17
Пронин
22
Киреев
50
Югалдин
11
Финашин
11
Финашин
50
Югалдин
Остались в запасе
Луки-Энергия
Динамо Вг
1
Всеволод Елисеев
ВР
22
Степан Глебов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Осадчук
17
Егор Лошков
ЦФ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
1
Всеволод Елисеев
ВР
22
Степан Глебов
ЛЗ
Остались в запасе
17
Егор Лошков
ЦФ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
Главный тренер
Сергей Осадчук
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Луки-Энергия - Динамо Вг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
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1 : 0
25.10.2026
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Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
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Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
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