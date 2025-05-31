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Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Луки-Энергия»: Вторая лига Б, 1 июня 2025

31 мая 2025 11:00
Чертаново - Луки-Энергия
01 июн. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
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4.60
Точный счёт 2:1 в пользу «Луки-Энергия»
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1 июня 2025 года в рамках 10 тура России, Вторая лига Б, команда «Чертаново» примет «Луки-Энергия» на своем поле. Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, что делает эту встречу интересной. Чертаново будет стремиться прервать свою серию поражений, в то время как «Луки-Энергия» захочет продолжить свою борьбу за более высокие позиции.

«Чертаново»

«Чертаново» занимает 11 место в таблице после 8 туров, набрав 10 очков. В последних 4 матчах команда потерпела неудачи, но стоит отметить, что она забивает в каждом из этих матчей. Проблема Чертаново заключается в слабой обороне, пропускающей в среднем 1.80 гола за игру. В последних 5 матчах команда забила всего 3 гола, что подчеркивает проблемы в атаке. Однако, несмотря на трудности, Чертаново не проигрывает в 5 из последних 7 матчей против «Луки-Энергия», что дает им некоторую уверенность перед матчем.

«Луки-Энергия»

«Луки-Энергия» находится на 5-м месте с 14 очками после 9 туров. В отличие от Чертаново, Луки-Энергия более стабилен, не проигрывая в 9 из последних 11 матчей. За последние 5 матчей команда забила 7 голов, что дает неплохие перспективы в атаке. Однако защита также оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.00 гола за игру. Луки-Энергия не отличается большой результативностью, но в атаке они стабильны, что дает им шанс на очки в предстоящем матче.

Факты о командах

«Чертаново»

  • Занимает 11 место в турнире, 10 очков.
  • Не побеждает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.
  • Забивает в 4 последних матчах.

«Луки-Энергия»

  • Занимает 5 место в турнире, 14 очков.
  • Не проигрывает в 9 из последних 11 матчей.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Забивает в 4 последних матчах.

Личные встречи
56% (5)
33% (3)
11% (1)
13
Забитых мячей
6
1.44
В среднем за матч
0.67
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Чертаново
2 : 1
03.11.2024
Луки-Энергия
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Луки-Энергия
0 : 2
06.04.2024
Чертаново
Россия. Вторая лига. Группа 2, 10 тур
Чертаново
1 : 1
28.05.2023
Луки-Энергия
Россия. Вторая лига. Группа 2, 5 тур
Луки-Энергия
0 : 3
29.04.2023
Чертаново
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Луки-Энергия
3 : 0
22.05.2022
Чертаново
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 3 тур
Чертаново
3 : 0
18.04.2022
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/32 финала
Луки-Энергия
0 : 0
22.08.2018
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 20 тур
Чертаново
0 : 0
20.04.2018
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 8 тур
Луки-Энергия
1 : 2
08.09.2017
Чертаново
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Прогноз на матч «Чертаново» – «Луки-Энергия»

Чертаново столкнется с командой, которая уверенно держится в верхней части таблицы, но несмотря на это, обе команды испытывают проблемы в обороне. Чертаново обладает слабой атакой и плохой защитой, что делает их уязвимыми. Луки-Энергия, в свою очередь, также имеет проблемы в обороне, но стабильно забивает в последних матчах. Чертаново будет иметь трудности в обороне, и Луки-Энергия сможет воспользоваться этим, несмотря на неидеальную форму атаки. Ожидаем, что Луки-Энергия сможет забить хотя бы один гол, но вряд ли они смогут одержать уверенную победу.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Луки-Энергия».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Луки-Энергия» – коэффициент 4.60
  • Победа «Луки-Энергия» – коэффициент 2.30
  • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90

4.60
Точный счёт 2:1 в пользу «Луки-Энергия»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Луки-Энергия Чертаново
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