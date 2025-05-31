1 июня 2025 года в рамках 10 тура России, Вторая лига Б, команда «Чертаново» примет «Луки-Энергия» на своем поле. Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, что делает эту встречу интересной. Чертаново будет стремиться прервать свою серию поражений, в то время как «Луки-Энергия» захочет продолжить свою борьбу за более высокие позиции.

«Чертаново»

«Чертаново» занимает 11 место в таблице после 8 туров, набрав 10 очков. В последних 4 матчах команда потерпела неудачи, но стоит отметить, что она забивает в каждом из этих матчей. Проблема Чертаново заключается в слабой обороне, пропускающей в среднем 1.80 гола за игру. В последних 5 матчах команда забила всего 3 гола, что подчеркивает проблемы в атаке. Однако, несмотря на трудности, Чертаново не проигрывает в 5 из последних 7 матчей против «Луки-Энергия», что дает им некоторую уверенность перед матчем.

«Луки-Энергия»

«Луки-Энергия» находится на 5-м месте с 14 очками после 9 туров. В отличие от Чертаново, Луки-Энергия более стабилен, не проигрывая в 9 из последних 11 матчей. За последние 5 матчей команда забила 7 голов, что дает неплохие перспективы в атаке. Однако защита также оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.00 гола за игру. Луки-Энергия не отличается большой результативностью, но в атаке они стабильны, что дает им шанс на очки в предстоящем матче.

Факты о командах

«Чертаново»

Занимает 11 место в турнире, 10 очков.

Не побеждает в 4 последних матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

Забивает в 4 последних матчах.

«Луки-Энергия»

Занимает 5 место в турнире, 14 очков.

Не проигрывает в 9 из последних 11 матчей.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Забивает в 4 последних матчах.

Личные встречи 56% (5) 33% (3) 11% (1) 13 Забитых мячей 6 1.44 В среднем за матч 0.67 3:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур Чертаново 2 : 1 Луки-Энергия Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур Луки-Энергия 0 : 2 Чертаново Россия. Вторая лига. Группа 2, 10 тур Чертаново 1 : 1 Луки-Энергия Россия. Вторая лига. Группа 2, 5 тур Луки-Энергия 0 : 3 Чертаново Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур Луки-Энергия 3 : 0 Чертаново Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 3 тур Чертаново 3 : 0 Луки-Энергия Россия. Кубок, 1/32 финала Луки-Энергия 0 : 0 Чертаново Россия. ПФЛ. Зона Запад, 20 тур Чертаново 0 : 0 Луки-Энергия Россия. ПФЛ. Зона Запад, 8 тур Луки-Энергия 1 : 2 Чертаново

Прогноз на матч «Чертаново» – «Луки-Энергия»

Чертаново столкнется с командой, которая уверенно держится в верхней части таблицы, но несмотря на это, обе команды испытывают проблемы в обороне. Чертаново обладает слабой атакой и плохой защитой, что делает их уязвимыми. Луки-Энергия, в свою очередь, также имеет проблемы в обороне, но стабильно забивает в последних матчах. Чертаново будет иметь трудности в обороне, и Луки-Энергия сможет воспользоваться этим, несмотря на неидеальную форму атаки. Ожидаем, что Луки-Энергия сможет забить хотя бы один гол, но вряд ли они смогут одержать уверенную победу.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Луки-Энергия».

Рекомендованные ставки: