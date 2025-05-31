1 июня 2025 года в рамках 10 тура России, Вторая лига Б, команда «Чертаново» примет «Луки-Энергия» на своем поле. Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, что делает эту встречу интересной. Чертаново будет стремиться прервать свою серию поражений, в то время как «Луки-Энергия» захочет продолжить свою борьбу за более высокие позиции.
«Чертаново»
«Чертаново» занимает 11 место в таблице после 8 туров, набрав 10 очков. В последних 4 матчах команда потерпела неудачи, но стоит отметить, что она забивает в каждом из этих матчей. Проблема Чертаново заключается в слабой обороне, пропускающей в среднем 1.80 гола за игру. В последних 5 матчах команда забила всего 3 гола, что подчеркивает проблемы в атаке. Однако, несмотря на трудности, Чертаново не проигрывает в 5 из последних 7 матчей против «Луки-Энергия», что дает им некоторую уверенность перед матчем.
«Луки-Энергия»
«Луки-Энергия» находится на 5-м месте с 14 очками после 9 туров. В отличие от Чертаново, Луки-Энергия более стабилен, не проигрывая в 9 из последних 11 матчей. За последние 5 матчей команда забила 7 голов, что дает неплохие перспективы в атаке. Однако защита также оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.00 гола за игру. Луки-Энергия не отличается большой результативностью, но в атаке они стабильны, что дает им шанс на очки в предстоящем матче.
Факты о командах
«Чертаново»
- Занимает 11 место в турнире, 10 очков.
- Не побеждает в 4 последних матчах.
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.
- Забивает в 4 последних матчах.
«Луки-Энергия»
- Занимает 5 место в турнире, 14 очков.
- Не проигрывает в 9 из последних 11 матчей.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
- Забивает в 4 последних матчах.
Прогноз на матч «Чертаново» – «Луки-Энергия»
Чертаново столкнется с командой, которая уверенно держится в верхней части таблицы, но несмотря на это, обе команды испытывают проблемы в обороне. Чертаново обладает слабой атакой и плохой защитой, что делает их уязвимыми. Луки-Энергия, в свою очередь, также имеет проблемы в обороне, но стабильно забивает в последних матчах. Чертаново будет иметь трудности в обороне, и Луки-Энергия сможет воспользоваться этим, несмотря на неидеальную форму атаки. Ожидаем, что Луки-Энергия сможет забить хотя бы один гол, но вряд ли они смогут одержать уверенную победу.
Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Луки-Энергия».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Луки-Энергия» – коэффициент 4.60
- Победа «Луки-Энергия» – коэффициент 2.30
- Оба забьют – Да – коэффициент 1.90