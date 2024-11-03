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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Луки-Энергия
Чертаново - Луки-Энергия: обзор матча 03 ноября 2024
Чертаново
03.11.2024, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
2 : 1
Завершен
Луки-Энергия
84'
В. Семенов
90+3'
А. Французов (П)
50'
Д. Шабалин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново - Луки-Энергия
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Французов
Пас отдал
Т. Комиссаров
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Сподарец
Замена
З. Светов
️️️️
А. Бабешко
90'
+1
Желтая карточка
Б. Гатин
88'
Желтая карточка
А. Хомяков
87'
ГОЛ! 1:1!
В. Семенов
Пас отдал
А. Бабешко
84'
79'
Замена
А. Егоров
️️️️
А. Лукин
Замена
И. Поляков
️️️️
В. Агафонцев
67'
66'
Замена
И. Иванов
️️️️
Н. Горбачев
66'
Замена
М. Майборода
️️️️
Д. Шабалин
Желтая карточка
В. Бартасевич
65'
Замена
В. Семенов
️️️️
И. Камышев
60'
Замена
А. Французов
️️️️
М. Урванцев
60'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шабалин
Замена
Т. Комиссаров
️️️️
М. Якименко
46'
10'
Желтая карточка
Н. Горбачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
69
Максим Якименко
ЛВ
29
Александр Бабешко
ЛВ
5
Булат Гатин
ОП
15
Вадим Агафонцев
ОП
42
Антон Хомяков
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
8
Артем Селюков
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
44
Никита Горбачев
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
9
Александр Лукин
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
24
Михаил Юсупов
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
11
Захар Светов
ПВ
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
Луки-Энергия
1
Всеволод Елисеев
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
22
Степан Глебов
ЛЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
27
Михаил Майборода
ПВ
13
Артём Егоров
ЦФ
2-3-1-3-1
13
Жужнев
13
Бартасевич
4
Молодняков
5
Гатин
15
Агафонцев
42
Хомяков
11
Камышев
29
Бабешко
8
Селюков
69
Якименко
29
Урванцев
3-2-1-3-1
93
Рязанов
71
Багдашкин
44
Горбачев
78
Фетисов
7
Коренблюм
37
Овсянкин
39
Поляков
9
Лукин
19
Сподарец
66
Шабалин
7
Агаронян
29
Бабешко
11
Светов
11
Светов
29
Бабешко
29
Урванцев
89
Французов
89
Французов
29
Урванцев
69
Якименко
72
Комиссаров
72
Комиссаров
69
Якименко
11
Камышев
79
Семенов
79
Семенов
11
Камышев
15
Агафонцев
2
Поляков
2
Поляков
15
Агафонцев
44
Горбачев
19
Иванов
19
Иванов
44
Горбачев
66
Шабалин
27
Майборода
27
Майборода
66
Шабалин
9
Лукин
13
Егоров
13
Егоров
9
Лукин
Остались в запасе
Чертаново
Луки-Энергия
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
11
Георгий Кетов
ЦП
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
24
Михаил Юсупов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Чикишев
1
Всеволод Елисеев
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
22
Степан Глебов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Остались в запасе
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
11
Георгий Кетов
ЦП
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
24
Михаил Юсупов
ЛВ
Остались в запасе
1
Всеволод Елисеев
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
22
Степан Глебов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Главный тренер
Сергей Осадчук
Статистика матча Чертаново - Луки-Энергия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
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