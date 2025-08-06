Введите ваш ник на сайте
«Кристалл» – «Луки-Энергия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85

06 августа 2025 8:45
СШОР-1 Кристалл - Луки-Энергия
07 авг. 2025, четверг 17:15 | Россия. Кубок, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
7 августа в рамках 1-го раунда Пути регионов Кубка России «Кристалл» примет на своeм поле «Луки-Энергию». Обе команды располагаются в нижних дивизионах отечественного футбола, но активно используют кубковые матчи как возможность проявить себя на более высоком уровне. Несмотря на разницу в классе (гости представляют Вторую лигу), хозяева имеют свои козыри – особенно при поддержке домашних трибун.

«Кристалл»

Клуб из Третьего дивизиона не может похвастаться надeжной обороной: за последние пять матчей команда пропустила 14 голов, в среднем – 2.80 за игру. Но в атаке «Кристалл» действует весьма уверенно, забив 9 мячей за тот же период. Особенно выделяется результативная победа над «Neva Maxima» – 6:2, где команда продемонстрировала активную игру на флангах и хороший прессинг. При этом клуб стабильно пропускает – в 7 матчах подряд. Однако дома «Кристалл» не проигрывает в 7 из 8 последних встреч, и это придаeт команде уверенности.

«Луки-Энергия»

Форма гостей также оставляет вопросы. За 5 последних матчей команда забила лишь 7 мячей и пропустила 10. На выезде дела идут особенно слабо: «Луки-Энергия» не выигрывает в Кубке России на чужом поле уже 6 матчей подряд. Последние встречи подтверждают нестабильность: нулевая ничья с «Коломной», минимальное поражение от «ФК Тверь» и крупный проигрыш «Зениту-2» (3:4). Оборона гостей допускает слишком много ошибок – пропущено в 9 из 11 последних матчей. Несмотря на это, в атаке команда способна создавать моменты, особенно на фоне нестабильной обороны соперника.

Факты о командах

«Кристалл»

  • Не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей
  • В среднем 1.80 забитого гола за игру
  • Пропускает 2.80 мяча за матч (5 последних игр)
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • Пропускает в 7 матчах подряд

«Луки-Энергия»

  • Не выигрывает 6 последних матчей на выезде в Кубке
  • В среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает 2.00 гола за игру
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • Без побед в 4 из 5 последних игр

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Россия. Кубок, 1 раунд
СШОР-1 Кристалл
1 : 3
07.08.2025
Луки-Энергия

Прогноз на матч

Несмотря на то что «Луки-Энергия» формально выступает в более высоком дивизионе, преимуществом в этом матче будет располагать «Кристалл» за счeт домашней формы. Команды примерно равны по атакующим показателям, а оборона у обеих сторон регулярно даeт сбои. Учитывая склонность к результативным матчам, особенно со стороны «Кристалла», наиболее логичным выбором станет ставка на голы с обеих сторон. Также учитывая нестабильность гостей, не исключeн положительный результат для хозяев – как минимум ничья в основное время.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • 1Х («Кристалл» не проиграет) – коэффициент 1.90

Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Луки-Энергия СШОР-1 Кристалл
