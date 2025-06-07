Матч 11-го тура Второй лиги Б между «Луки-Энергией» и «Иркутском» состоится 8 июня. Обе команды находятся в нижней части таблицы, но продолжают борьбу за выход из середины. Встреча пройдет на домашнем стадионе «Луки-Энергии», которая будет стремиться прервать затянувшуюся безвыигрышную серию. Учитывая нестабильную форму соперников и их высокую результативность, ожидается напряжeнная игра с голами с обеих сторон.

«Луки-Энергия»

Команда после 10 туров занимает 6-е место с 14 очками. В последних четырeх матчах «Луки-Энергия» не побеждает и стабильно пропускает – в каждой из этих игр. За пять последних встреч клуб забил 7 мячей и пропустил 6, показывая среднюю результативность на уровне 1.40 гола за игру при 1.20 пропущенных. Команда демонстрирует боевой настрой в домашних матчах – она не проигрывает в пяти из семи последних встреч на своем поле, что говорит о хорошем уровне сопротивления перед болельщиками.

«Иркутск»

Клуб из Сибири идeт 10-м с 12 очками после 9 туров. «Иркутск» проиграл два из трeх последних матчей, но при этом сохраняет отличную статистику забитых голов – команда отличается в семи матчах подряд. Однако проблемы в обороне также очевидны: в последних пяти играх команда пропустила 7 мячей, в среднем по 1.40 за игру. В атаке «Иркутск» забивает 1.20 гола за матч, что позволяет рассчитывать на результат даже против плотной обороны.

Факты о командах

«Луки-Энергия»

Не побеждает в 4 последних турах.

Пропускает в 4 матчах подряд.

В 5 последних матчах забила 7 мячей.

В 5 домашних матчах не проигрывает в 5 из 7.

«Иркутск»

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Обязательно забивает в 7 играх подряд.

Пропускает в 3 последних матчах.

В 5 последних матчах забил 6 и пропустил 7 голов.

Личные встречи 0% (0) 75% (3) 25% (1) 2 Забитых мячей 3 0.5 В среднем за матч 0.75 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур Луки-Энергия 1 : 1 Иркутск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур Иркутск 1 : 0 Луки-Энергия Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур Луки-Энергия 0 : 0 Иркутск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур Луки-Энергия 1 : 1 Иркутск

Прогноз на матч

Обе команды сейчас далеки от идеальной формы. Однако «Иркутск» стабильно забивает, а «Луки-Энергия» демонстрирует устойчивость на своeм поле. При этом оборона обоих коллективов регулярно даeт сбои, что говорит в пользу ставки на обмен голами. С учeтом средней результативности и мотивации обеих команд, можно ожидать равную борьбу и ничейный результат, где каждая из сторон найдeт свой шанс в атаке.

Точный счeт – 1:1. Обе команды сейчас далеки от пика формы, но обладают потенциалом как в атаке, так и в умении использовать слабости соперника. Наиболее логичным выглядит ничейный исход с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки: