Матч 11-го тура Второй лиги Б между «Луки-Энергией» и «Иркутском» состоится 8 июня. Обе команды находятся в нижней части таблицы, но продолжают борьбу за выход из середины. Встреча пройдет на домашнем стадионе «Луки-Энергии», которая будет стремиться прервать затянувшуюся безвыигрышную серию. Учитывая нестабильную форму соперников и их высокую результативность, ожидается напряжeнная игра с голами с обеих сторон.
«Луки-Энергия»
Команда после 10 туров занимает 6-е место с 14 очками. В последних четырeх матчах «Луки-Энергия» не побеждает и стабильно пропускает – в каждой из этих игр. За пять последних встреч клуб забил 7 мячей и пропустил 6, показывая среднюю результативность на уровне 1.40 гола за игру при 1.20 пропущенных. Команда демонстрирует боевой настрой в домашних матчах – она не проигрывает в пяти из семи последних встреч на своем поле, что говорит о хорошем уровне сопротивления перед болельщиками.
«Иркутск»
Клуб из Сибири идeт 10-м с 12 очками после 9 туров. «Иркутск» проиграл два из трeх последних матчей, но при этом сохраняет отличную статистику забитых голов – команда отличается в семи матчах подряд. Однако проблемы в обороне также очевидны: в последних пяти играх команда пропустила 7 мячей, в среднем по 1.40 за игру. В атаке «Иркутск» забивает 1.20 гола за матч, что позволяет рассчитывать на результат даже против плотной обороны.
Факты о командах
«Луки-Энергия»
- Не побеждает в 4 последних турах.
- Пропускает в 4 матчах подряд.
- В 5 последних матчах забила 7 мячей.
- В 5 домашних матчах не проигрывает в 5 из 7.
«Иркутск»
- Не выигрывает в 3 последних матчах.
- Обязательно забивает в 7 играх подряд.
- Пропускает в 3 последних матчах.
- В 5 последних матчах забил 6 и пропустил 7 голов.
Прогноз на матч
Обе команды сейчас далеки от идеальной формы. Однако «Иркутск» стабильно забивает, а «Луки-Энергия» демонстрирует устойчивость на своeм поле. При этом оборона обоих коллективов регулярно даeт сбои, что говорит в пользу ставки на обмен голами. С учeтом средней результативности и мотивации обеих команд, можно ожидать равную борьбу и ничейный результат, где каждая из сторон найдeт свой шанс в атаке.
Точный счeт – 1:1. Обе команды сейчас далеки от пика формы, но обладают потенциалом как в атаке, так и в умении использовать слабости соперника. Наиболее логичным выглядит ничейный исход с голами с обеих сторон.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Иркутска» больше 0.5 – коэффициент 1.60