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Прогноз на точный счет матча «Луки-Энергия» – «Иркутск»: Вторая лига Б, 8 июня

07 июня 2025 12:23
Луки-Энергия - Иркутск
08 июн. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
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7.50
Точный счёт 1:1
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Матч 11-го тура Второй лиги Б между «Луки-Энергией» и «Иркутском» состоится 8 июня. Обе команды находятся в нижней части таблицы, но продолжают борьбу за выход из середины. Встреча пройдет на домашнем стадионе «Луки-Энергии», которая будет стремиться прервать затянувшуюся безвыигрышную серию. Учитывая нестабильную форму соперников и их высокую результативность, ожидается напряжeнная игра с голами с обеих сторон.

«Луки-Энергия»

Команда после 10 туров занимает 6-е место с 14 очками. В последних четырeх матчах «Луки-Энергия» не побеждает и стабильно пропускает – в каждой из этих игр. За пять последних встреч клуб забил 7 мячей и пропустил 6, показывая среднюю результативность на уровне 1.40 гола за игру при 1.20 пропущенных. Команда демонстрирует боевой настрой в домашних матчах – она не проигрывает в пяти из семи последних встреч на своем поле, что говорит о хорошем уровне сопротивления перед болельщиками.

«Иркутск»

Клуб из Сибири идeт 10-м с 12 очками после 9 туров. «Иркутск» проиграл два из трeх последних матчей, но при этом сохраняет отличную статистику забитых голов – команда отличается в семи матчах подряд. Однако проблемы в обороне также очевидны: в последних пяти играх команда пропустила 7 мячей, в среднем по 1.40 за игру. В атаке «Иркутск» забивает 1.20 гола за матч, что позволяет рассчитывать на результат даже против плотной обороны.

Факты о командах

«Луки-Энергия»

  • Не побеждает в 4 последних турах.
  • Пропускает в 4 матчах подряд.
  • В 5 последних матчах забила 7 мячей.
  • В 5 домашних матчах не проигрывает в 5 из 7.

«Иркутск»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Обязательно забивает в 7 играх подряд.
  • Пропускает в 3 последних матчах.
  • В 5 последних матчах забил 6 и пропустил 7 голов.

Личные встречи
0% (0)
75% (3)
25% (1)
2
Забитых мячей
3
0.5
В среднем за матч
0.75
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
1 : 1
08.06.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Иркутск
1 : 0
06.10.2024
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Луки-Энергия
0 : 0
19.06.2024
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Луки-Энергия
1 : 1
06.08.2023
Иркутск

Прогноз на матч

Обе команды сейчас далеки от идеальной формы. Однако «Иркутск» стабильно забивает, а «Луки-Энергия» демонстрирует устойчивость на своeм поле. При этом оборона обоих коллективов регулярно даeт сбои, что говорит в пользу ставки на обмен голами. С учeтом средней результативности и мотивации обеих команд, можно ожидать равную борьбу и ничейный результат, где каждая из сторон найдeт свой шанс в атаке.

Точный счeт – 1:1. Обе команды сейчас далеки от пика формы, но обладают потенциалом как в атаке, так и в умении использовать слабости соперника. Наиболее логичным выглядит ничейный исход с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Иркутска» больше 0.5 – коэффициент 1.60

7.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Иркутск Луки-Энергия
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