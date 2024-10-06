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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Луки-Энергия
Иркутск - Луки-Энергия: обзор матча 06 октября 2024
Иркутск
06.10.2024, воскресенье, 10:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
1 : 0
Завершен
Луки-Энергия
61'
В. Брагин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иркутск - Луки-Энергия
Желтая карточка
Д. Оганичев
90'
+3
Желтая карточка
А. Усов
90'
+1
Замена
Г. Труфанов
️️️️
В. Брагин
89'
85'
Замена
Н. Горбачев
️️️️
Р. Багдашкин
Замена
В. Толмачев
️️️️
М. Машнев
85'
82'
Замена
Д. Жемайтис
️️️️
Е. Бутаков
Замена
Д. Оганичев
️️️️
В. Богданов
71'
63'
Замена
А. Егоров
️️️️
Д. Шабалин
63'
Замена
М. Агаронян
️️️️
М. Майборода
ГОЛ! 1:0!
В. Брагин
Пас отдал
В. Богданов
61'
55'
Желтая карточка
А. Коренблюм
46'
Замена
А. Лукин
️️️️
И. Иванов
Замена
Е. Перевозников
️️️️
А. Бондаренко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
27
Сергей Алексеев
ПВ
80
Вадим Богданов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
19
Данил Сподарец
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
27
Михаил Майборода
ПВ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Иркутск
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
20
Даниил Канхарей
ЛВ
24
Владимир Толмачев
ОП
97
Даниил Оганичев
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
38
Егор Перевозников
АП
Луки-Энергия
1
Даниил Ваулин
ВР
44
Никита Горбачев
ЦЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
9
Александр Лукин
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
13
Артём Егоров
ЦФ
3-2-1-3-1
91
Михайлов
34
Усов
2
Найденов
38
Пытлев
26
Икованюк
19
Машнев
8
Бондаренко
99
Убониев
27
Алексеев
80
Богданов
11
Брагин
3-2-1-3
93
Рязанов
19
Иванов
24
Бутаков
78
Фетисов
7
Коренблюм
37
Овсянкин
39
Поляков
27
Майборода
66
Шабалин
19
Сподарец
8
Бондаренко
38
Перевозников
38
Перевозников
8
Бондаренко
11
Брагин
22
Труфанов
22
Труфанов
11
Брагин
19
Машнев
24
Толмачев
24
Толмачев
19
Машнев
80
Богданов
97
Оганичев
97
Оганичев
80
Богданов
71
Багдашкин
44
Горбачев
44
Горбачев
71
Багдашкин
24
Бутаков
87
Жемайтис
87
Жемайтис
24
Бутаков
19
Иванов
9
Лукин
9
Лукин
19
Иванов
27
Майборода
7
Агаронян
7
Агаронян
27
Майборода
66
Шабалин
13
Егоров
13
Егоров
66
Шабалин
Остались в запасе
Иркутск
Луки-Энергия
25
Кирилл Чернявский
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
99
Андрей Ломаш
ЦП
20
Даниил Канхарей
ЛВ
Главный тренер
Константин Дзуцев
1
Даниил Ваулин
ВР
Главный тренер
Сергей Осадчук
Остались в запасе
25
Кирилл Чернявский
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
99
Андрей Ломаш
ЦП
20
Даниил Канхарей
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниил Ваулин
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Сергей Осадчук
Статистика матча Иркутск - Луки-Энергия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
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