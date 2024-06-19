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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Луки-Энергия - Иркутск
Луки-Энергия - Иркутск: обзор матча 19 июня 2024
Луки-Энергия
19.06.2024, среда, 18:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
0 : 0
Завершен
Иркутск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Иркутск
Замена
М. Майборода
️️️️
Д. Сподарец
82'
Замена
Д. Жемайтис
️️️️
И. Белик
78'
74'
Замена
В. Богданов
️️️️
В. Брагин
Замена
А. Лукин
️️️️
Д. Шабалин
72'
Замена
Н. Шепет
️️️️
А. Егоров
72'
Замена
Р. Багдашкин
️️️️
И. Овсянкин
46'
42'
Замена
В. Брагин
️️️️
И. Яковлев
19'
Желтая карточка
А. Усов
6'
Желтая карточка
М. Машнев
Желтая карточка
Д. Сподарец
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
4
Иван Белик
ЛЗ
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
7
Манвел Агаронян
ЦФ
13
Артём Егоров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
5
Антон Полоротов
ПЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
38
Егор Перевозников
АП
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Луки-Энергия
1
Даниил Ваулин
ВР
1
Всеволод Елисеев
ВР
22
Степан Глебов
ЛЗ
5
Денис Ссорин
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
27
Михаил Майборода
ПВ
9
Александр Лукин
ПВ
9
Никита Шепет
ЦФ
Иркутск
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
99
Андрей Ломаш
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
3-2-1-2-2
93
Рязанов
4
Белик
6
Курбанов
78
Фетисов
37
Овсянкин
19
Иванов
39
Поляков
66
Шабалин
19
Сподарец
13
Егоров
7
Агаронян
3-4-2-1
16
Цыгулев
5
Полоротов
2
Найденов
24
Мотовилов
38
Пытлев
26
Икованюк
19
Машнев
34
Усов
38
Перевозников
99
Убониев
33
Яковлев
13
Егоров
9
Шепет
9
Шепет
13
Егоров
19
Сподарец
27
Майборода
27
Майборода
19
Сподарец
66
Шабалин
9
Лукин
9
Лукин
66
Шабалин
37
Овсянкин
71
Багдашкин
71
Багдашкин
37
Овсянкин
4
Белик
87
Жемайтис
87
Жемайтис
4
Белик
Брагин
80
Богданов
80
Богданов
Брагин
33
Яковлев
11
Брагин
11
Брагин
33
Яковлев
Остались в запасе
Луки-Энергия
Иркутск
22
Степан Глебов
ЛЗ
5
Денис Ссорин
ЦЗ
1
Даниил Ваулин
ВР
1
Всеволод Елисеев
ВР
Главный тренер
Сергей Осадчук
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
99
Андрей Ломаш
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
22
Степан Глебов
ЛЗ
5
Денис Ссорин
ЦЗ
1
Даниил Ваулин
ВР
1
Всеволод Елисеев
ВР
Остались в запасе
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
99
Андрей Ломаш
ЦП
Главный тренер
Сергей Осадчук
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Луки-Энергия - Иркутск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
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