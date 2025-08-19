Введите ваш ник на сайте
«Луки-Энергия» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.32

19 августа 2025 10:11
Луки-Энергия - Ленинградец
20 авг. 2025, среда 17:00 | Россия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.32
Не проиграет «Луки-Энергия» (1Х)
Сделать ставку

Во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России встречаются две команды из Второй лиги – «Луки-Энергия» и «Ленинградец». Обе команды показывают нестабильные результаты, но матч приобретает дополнительную интригу из-за кубкового статуса и статистики последних игр. У «Ленинградца» мощное преимущество в очных встречах, но их текущая форма оставляет вопросы, особенно в обороне. У «Луки-Энергии» есть шанс на реванш и дальнейший проход в Кубке, особенно на домашнем поле.

«Луки-Энергия»

Команда из Великих Лук подходит к матчу после поражения от «Балтики-2» (0:3), ничьей с «Торпедо Владимир» (0:0) и победы над «Кристаллом» в первом раунде Кубка России (3:1). Несмотря на неудачи в лиге, именно в кубковых матчах «Луки-Энергия» показывает более смелую игру. В последних пяти встречах команда забила всего 3 мяча, но при этом оборона держалась относительно стабильно – 5 пропущенных голов. Особенно стоит отметить, что дома команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, что делает еe серьeзным соперником при поддержке своих трибун.

«Ленинградец»

«Ленинградец» нестабилен в чемпионате: проигрыш «Сибири» (0:4), ничья с «Велесом» (2:2), победа над «Аланией» (2:0), но и поражения от «Машука-КМВ» (1:2) и «Тюмени» (0:1). За пять последних игр команда пропустила девять мячей – в среднем почти два за матч, что говорит о серьeзных проблемах в обороне. При этом в атаке результативность также не впечатляет – в среднем один гол за игру. Несмотря на это, «Ленинградец» сохраняет статус фаворита в очных противостояниях с «Луки-Энергией».

Факты о командах

«Луки-Энергия»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних пяти встречах.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру в последних пяти встречах.

«Ленинградец»

  • Пропускает в 4 последних матчах подряд.
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних пяти встречах.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних пяти матчах.

Личные встречи
0% (0)
10% (1)
90% (9)
5
Забитых мячей
30
0.5
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Вторая лига. Группа 2, 22 тур
Ленинградец
2 : 0
13.11.2022
Луки-Энергия
Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
Луки-Энергия
0 : 4
15.07.2022
Ленинградец
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 18 тур
Луки-Энергия
0 : 1
25.10.2021
Ленинградец
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Ленинградец
6 : 0
04.09.2021
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Группа 2, 17 тур
Ленинградец
4 : 0
01.04.2021
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Группа 2, 12 тур
Луки-Энергия
1 : 3
18.10.2020
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 12 тур
Ленинградец
3 : 1
05.10.2019
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/64 финала
Луки-Энергия
1 : 1
05.08.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 19 тур
Ленинградец
3 : 1
13.04.2019
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 7 тур
Луки-Энергия
1 : 3
03.09.2018
Ленинградец
Показать все

Прогноз на матч

Несмотря на доминирование «Ленинградца» в очных встречах, текущая форма команды вызывает сомнения. Проблемы в обороне и нестабильные результаты делают их уязвимыми даже против команды, которую они традиционно побеждали. «Луки-Энергия», наоборот, чувствует себя увереннее дома и показала характер в предыдущем раунде Кубка. В условиях нокаут-матча возможен плотный сценарий с борьбой до последних минут. Вероятным выглядит обмен голами и ставка на то, что «Ленинградец» не сможет выиграть в основное время.

Рекомендованные ставки

  • Не проиграет «Луки-Энергия» (1Х) – коэффициент 2.32
  • Обе забьют – коэффициент 1.88

2.32
Не проиграет «Луки-Энергия» (1Х)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Кубок Ленинградец Луки-Энергия
