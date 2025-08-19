Во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России встречаются две команды из Второй лиги – «Луки-Энергия» и «Ленинградец». Обе команды показывают нестабильные результаты, но матч приобретает дополнительную интригу из-за кубкового статуса и статистики последних игр. У «Ленинградца» мощное преимущество в очных встречах, но их текущая форма оставляет вопросы, особенно в обороне. У «Луки-Энергии» есть шанс на реванш и дальнейший проход в Кубке, особенно на домашнем поле.

«Луки-Энергия»

Команда из Великих Лук подходит к матчу после поражения от «Балтики-2» (0:3), ничьей с «Торпедо Владимир» (0:0) и победы над «Кристаллом» в первом раунде Кубка России (3:1). Несмотря на неудачи в лиге, именно в кубковых матчах «Луки-Энергия» показывает более смелую игру. В последних пяти встречах команда забила всего 3 мяча, но при этом оборона держалась относительно стабильно – 5 пропущенных голов. Особенно стоит отметить, что дома команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, что делает еe серьeзным соперником при поддержке своих трибун.

«Ленинградец»

«Ленинградец» нестабилен в чемпионате: проигрыш «Сибири» (0:4), ничья с «Велесом» (2:2), победа над «Аланией» (2:0), но и поражения от «Машука-КМВ» (1:2) и «Тюмени» (0:1). За пять последних игр команда пропустила девять мячей – в среднем почти два за матч, что говорит о серьeзных проблемах в обороне. При этом в атаке результативность также не впечатляет – в среднем один гол за игру. Несмотря на это, «Ленинградец» сохраняет статус фаворита в очных противостояниях с «Луки-Энергией».

Факты о командах

«Луки-Энергия»

Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних пяти встречах.

Забивает в среднем 0.60 гола за игру в последних пяти встречах.

«Ленинградец»

Пропускает в 4 последних матчах подряд.

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних пяти встречах.

Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних пяти матчах.

Прогноз на матч

Несмотря на доминирование «Ленинградца» в очных встречах, текущая форма команды вызывает сомнения. Проблемы в обороне и нестабильные результаты делают их уязвимыми даже против команды, которую они традиционно побеждали. «Луки-Энергия», наоборот, чувствует себя увереннее дома и показала характер в предыдущем раунде Кубка. В условиях нокаут-матча возможен плотный сценарий с борьбой до последних минут. Вероятным выглядит обмен голами и ставка на то, что «Ленинградец» не сможет выиграть в основное время.

Рекомендованные ставки