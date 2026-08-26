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«Луки-Энергия» – «Череповец»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027

26 августа 2026 8:14
Луки-Энергия - Череповец
27 авг. 2026, четверг 16:00 | Россия. Кубок, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.92
Победа «Луки-Энергия»
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Матч 3-го раунда Кубка России между «Луки-Энергия» и «Череповцом» пройдет 27 августа 2026 года в Великих Луках. Хозяева традиционно сильны на своeм поле – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних домашних матчей. Гости, напротив, испытывают серьeзные проблемы в атаке, забивая в среднем всего 0,60 гола за последние пять игр. При этом очная статистика складывается в пользу «Череповца» – две победы при одной ничьей и одном поражении в четырeх последних встречах. Кто же продолжит борьбу за трофей – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, которые традиционно удачно играют против этого соперника?

Кто победит в матче

«Луки-Энергия» постарается использовать преимущество своего поля и свою стабильную атаку, чтобы пройти в следующий раунд. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних домашних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,60 гола, при этом хозяева забивают в трeх последних матчах. В предыдущем раунде Кубка России «Луки-Энергия» обыграла «Звезду СПб» (2:1), а в чемпионате сыграла вничью с «Динамо Вологда» (2:2). Однако оборона хозяев действует нестабильно: в среднем 1,80 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести последних матчах. Это даeт «Череповцу» шанс на гол, но домашняя поддержка и хорошая форма должны помочь хозяевам доминировать.

«Череповец» подходит к матчу с противоположными показателями. Команда забивает в среднем всего 0,60 гола за последние пять игр, что является крайне низким показателем. Однако в очных встречах с «Луки-Энергия» гости имеют преимущество: две победы при одной ничьей и одном поражении в четырeх последних матчах. Оборона «Череповца» также небезупречна: в среднем 1,40 пропущенных мяча за последние пять игр. В предыдущем раунде Кубка России «Череповец» прошeл «Тосно» по пенальти (0:0, 5:4), а в чемпионате сыграл вничью с «Динамо СПб» (0:0) и «Спартаком-2» (1:1). Гостям будет сложно преодолеть домашнюю неуступчивость хозяев при своей низкой результативности, хотя история встреч даeт им надежду.

Итоговый вывод: несмотря на преимущество «Череповца» в очных встречах, «Луки-Энергия» выглядит предпочтительнее благодаря хорошей домашней форме и более стабильной атаке. Гости слишком мало забивают, чтобы рассчитывать на победу на выезде. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В четырeх очных матчах «Череповец» одержал две победы, «Луки-Энергия» – одну, ещe один раз была ничья. Однако текущая форма хозяев на своeм поле – девять матчей без поражений в одиннадцати последних, тогда как «Череповец» испытывает серьeзные проблемы в атаке, забивая менее одного гола в среднем за игру. Это нивелирует историческое преимущество гостей и делает «Луки-Энергия» фаворитом.

Личные встречи
Побед - 2 (33%)
Ничьих - 1 (17%)
Побед - 3 (50%)
10
Забитых мячей
8
1.67
В среднем за матч
1.33
4:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Россия. Кубок, 3 раунд
Луки-Энергия
2 : 4
10.09.2025
Череповец
Самая крупная ничья
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Луки-Энергия
1 : 1
25.05.2025
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/8 финала
Луки-Энергия
4 : 1
27.08.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Череповец
1 : 0
14.09.2025
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 3 раунд
Луки-Энергия
2 : 4
10.09.2025
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Луки-Энергия
1 : 1
25.05.2025
Череповец
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
30
Дмитрий Саганович
ВР
80
Алексей Пипо
ЛЗ
4
Илья Сальников
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
74
Николай Эджибия
ПЗ
14
Валентин Андямов
ПЗ
88
Иван Галанин
ЛП
7
Илья Шведюк
ЦП
13
Артем Егоров
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
21
Егор Панков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Череповец
54
Никита Матюнин
ВР
27
Даниял Гаджиев
ЛЗ
10
Эльнур Халыгов
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
15
Давид Березов
ПЗ
47
Дмитрий Серебряков
ПЗ
17
Рони Михайловский
ЛП
7
Мирон Беляев
ЦП
8
Алексей Усанов
ПП
9
Илья Анциферов
ЦФ
11
Кирилл Кульков
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Луки-Энергия
10
Михаил Селюков
ЦЗ
22
Игорь Шестаков
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
88
Виктор Киселев
ЦЗ
27
Александр Галимов
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
Череповец
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
22
Роман Ткачев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
5
Никита Пичугин
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
3-2-3-2
30
Саганович
74
Эджибия
80
Пипо
6
Ушахин
4
Сальников
14
Андямов
88
Галанин
7
Шведюк
13
Егоров
21
Панков
9
Дибиргаджиев
3-2-3-2
54
Матюнин
15
Березов
27
Гаджиев
3
Ганус
47
Серебряков
10
Халыгов
8
Усанов
7
Беляев
17
Михайловский
11
Кульков
9
Анциферов
21
Панков
10
Селюков
10
Селюков
21
Панков
7
Шведюк
88
Киселев
88
Киселев
7
Шведюк
88
Галанин
27
Галимов
27
Галимов
88
Галанин
74
Эджибия
2
Серасхов
2
Серасхов
74
Эджибия
13
Егоров
87
Безденежных
87
Безденежных
13
Егоров
47
Серебряков
5
Пичугин
5
Пичугин
47
Серебряков
7
Беляев
10
Балашов
10
Балашов
7
Беляев
Остались в запасе
Луки-Энергия
Череповец
22
Игорь Шестаков
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
22
Роман Ткачев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Остались в запасе
22
Игорь Шестаков
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
22
Роман Ткачев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Главный тренер
Владислав Галкин

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Луки-Энергия» в основное время. Домашняя серия хозяев и их стабильная атака, а также низкая результативность «Череповца», который забивает в среднем 0,60 гола за матч, делают исход очевидным. Гости способны забить, но их атакующие проблемы слишком серьeзны, чтобы претендовать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Луки-Энергия» с коэффициентом 1,92. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Луки-Энергия» и «Череповцом» состоится 27 августа 2026 года в Великих Луках и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Луки-Энергия» – «Череповец»: смотреть онлайн.

1.92
Победа «Луки-Энергия»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Череповец Луки-Энергия
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