Матч 3-го раунда Кубка России между «Луки-Энергия» и «Череповцом» пройдет 27 августа 2026 года в Великих Луках. Хозяева традиционно сильны на своeм поле – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних домашних матчей. Гости, напротив, испытывают серьeзные проблемы в атаке, забивая в среднем всего 0,60 гола за последние пять игр. При этом очная статистика складывается в пользу «Череповца» – две победы при одной ничьей и одном поражении в четырeх последних встречах. Кто же продолжит борьбу за трофей – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, которые традиционно удачно играют против этого соперника?

Кто победит в матче

«Луки-Энергия» постарается использовать преимущество своего поля и свою стабильную атаку, чтобы пройти в следующий раунд. Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних домашних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,60 гола, при этом хозяева забивают в трeх последних матчах. В предыдущем раунде Кубка России «Луки-Энергия» обыграла «Звезду СПб» (2:1), а в чемпионате сыграла вничью с «Динамо Вологда» (2:2). Однако оборона хозяев действует нестабильно: в среднем 1,80 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести последних матчах. Это даeт «Череповцу» шанс на гол, но домашняя поддержка и хорошая форма должны помочь хозяевам доминировать.

«Череповец» подходит к матчу с противоположными показателями. Команда забивает в среднем всего 0,60 гола за последние пять игр, что является крайне низким показателем. Однако в очных встречах с «Луки-Энергия» гости имеют преимущество: две победы при одной ничьей и одном поражении в четырeх последних матчах. Оборона «Череповца» также небезупречна: в среднем 1,40 пропущенных мяча за последние пять игр. В предыдущем раунде Кубка России «Череповец» прошeл «Тосно» по пенальти (0:0, 5:4), а в чемпионате сыграл вничью с «Динамо СПб» (0:0) и «Спартаком-2» (1:1). Гостям будет сложно преодолеть домашнюю неуступчивость хозяев при своей низкой результативности, хотя история встреч даeт им надежду.

Итоговый вывод: несмотря на преимущество «Череповца» в очных встречах, «Луки-Энергия» выглядит предпочтительнее благодаря хорошей домашней форме и более стабильной атаке. Гости слишком мало забивают, чтобы рассчитывать на победу на выезде. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В четырeх очных матчах «Череповец» одержал две победы, «Луки-Энергия» – одну, ещe один раз была ничья. Однако текущая форма хозяев на своeм поле – девять матчей без поражений в одиннадцати последних, тогда как «Череповец» испытывает серьeзные проблемы в атаке, забивая менее одного гола в среднем за игру. Это нивелирует историческое преимущество гостей и делает «Луки-Энергия» фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Луки-Энергия» в основное время. Домашняя серия хозяев и их стабильная атака, а также низкая результативность «Череповца», который забивает в среднем 0,60 гола за матч, делают исход очевидным. Гости способны забить, но их атакующие проблемы слишком серьeзны, чтобы претендовать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Луки-Энергия» с коэффициентом 1,92. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Луки-Энергия» и «Череповцом» состоится 27 августа 2026 года в Великих Луках и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.