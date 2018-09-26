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    Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала

    «Ростов» в гостях разгромил «Сызрнаь-2004» со счетом 4:0. В другом матче «Енисей» на последних минутах встречи при счете 1:1 вырвал победу над «Луки-Энергией» – 2:1.

    «Ростов» и «Енисей» вышли в 1/8 финала турнира.

    Кубок России. 1/16 финала

    Сызрань-2003 (Сызрань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Шомуродов, 19; 0:2 – Салетрос, 31; 0:3 – Кьяртанссон, 49; 0:4 – Кьяртсанссон, 69.

    Луки-Энергия (Великие Луки) – Енисей (Красноярск) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сагиров, 5; 1:1 – Бодул, 34; Огуде, 87.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2018 19:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 26 сентября 2018, 20:47

      С победой, Ростов!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      UmbroDon 26 сентября 2018, 20:40

      Хорошая тренировка перед Спартаком!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1905

      латунный 26 сентября 2018, 20:39

      ростов -зенит 4-0

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 26 сентября 2018, 19:32

      Пока без потерь от П-Лиги))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 26 сентября 2018, 19:32

      Сызрань жалко...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 26 сентября 2018, 19:31

      Все ожидаемо!

      0
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 26 сентября 2018, 19:26

      что-то клубы премьер лиги нынче в ударе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 26 сентября 2018, 19:25

      Ну половина клубов уже прошла дальше, если конечно Зенит и Спартак доведут свои игры до побед и как мне кажется, то слетят Анжи, КС и ЦСКА

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