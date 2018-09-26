Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала

«Ростов» в гостях разгромил «Сызрнаь-2004» со счетом 4:0. В другом матче «Енисей» на последних минутах встречи при счете 1:1 вырвал победу над «Луки-Энергией» – 2:1.

«Ростов» и «Енисей» вышли в 1/8 финала турнира.

Кубок России. 1/16 финала

Сызрань-2003 (Сызрань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Шомуродов, 19; 0:2 – Салетрос, 31; 0:3 – Кьяртанссон, 49; 0:4 – Кьяртсанссон, 69.

Луки-Энергия (Великие Луки) – Енисей (Красноярск) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Сагиров, 5; 1:1 – Бодул, 34; Огуде, 87.

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