- 30 мая 2019
- 13:35 «Матч ТВ»: «Крылья Советов» уволят Божовича в случае вылета команды в ФНЛ 4
- 30 сентября 2018
- 20:20 Карпин: «Спартак»? Для меня это то же самое, что «Сызрань» и любая другая команда» 15
- 28 сентября 2018
- 09:15 Нападающий «Ростова» Кьяртассон: «Хочу побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ» 13
- 26 сентября 2018
- 19:21 Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала 8
- 22 августа 2018
- 22:42 Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ 36
- 16 мая 2018
- 23:14 Матч «Мордовия» – «Сызрань-2003» побил рекорд посещаемости ПФЛ. На игру пришли более 40 тысяч зрителей 20
- 15 июня 2017
- 14:51 Фото «Ростов» просматривает 22-летнего голкипера «Сызрани» 2
- 24 июля 2016
- 20:12 Кубок России. «Носта» и «Сызрань-2003» пробили 22 пенальти 4