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    Сызрань-2003 - результаты

    Город Сызрань
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт http://www.syzran-2003.ru/
    Стадион Спортивный комплекс "Кристалл"
    Турниры:
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
    27 тур
    		4 июня, вторник 17:00 Звезда 5:1 Сызрань-2003
    26 тур
    		29 мая, среда 18:00 Сызрань-2003 2:1 Волга
    25 тур
    		23 мая, четверг 18:30 КАМАЗ 1:3 Сызрань-2003
    24 тур
    		16 мая, четверг 18:00 Сызрань-2003 0:2 Нефтехимик
    22 тур
    		5 мая, воскресенье 16:00 Сызрань-2003 1:0 Волга
    21 тур
    		28 апреля, воскресенье 15:00 Челябинск 3:0 Сызрань-2003
    20 тур
    		21 апреля, воскресенье 16:00 Сызрань-2003 2:1 Лада-Тольятти
    19 тур
    		14 апреля, воскресенье 14:00 Носта 1:0 Сызрань-2003
    18 тур
    		9 апреля, вторник 18:00 Сызрань-2003 0:2 Нефтехимик
    17 тур
    		4 ноября, воскресенье 12:00 Уфа-2 0:1 Сызрань-2003
    16 тур
    		28 октября, воскресенье 16:00 Сызрань-2003 1:0 Зенит-Ижевск
    15 тур
    		21 октября, воскресенье 16:00 КАМАЗ 0:1 Сызрань-2003
    14 тур
    		15 октября, понедельник 17:00 Сызрань-2003 5:1 Звезда
    13 тур
    		10 октября, среда 12:00 Урал-2 2:0 Сызрань-2003
    11 тур
    		30 сентября, воскресенье 16:00 Сызрань-2003 0:1 Челябинск
    10 тур
    		22 сентября, суббота 15:00 Лада-Тольятти 1:3 Сызрань-2003
    8 тур
    		9 сентября, воскресенье 16:00 Нефтехимик 1:0 Сызрань-2003
    7 тур
    		2 сентября, воскресенье 16:00 Сызрань-2003 3:0 Уфа-2
    6 тур
    		26 августа, воскресенье 17:00 Зенит-Ижевск 1:3 Сызрань-2003
    5 тур
    		18 августа, суббота 16:00 Сызрань-2003 0:0 КАМАЗ
    4 тур
    		11 августа, суббота 17:00 Звезда 0:0 Сызрань-2003
    3 тур
    		3 августа, пятница 17:00 Сызрань-2003 2:1 Урал-2
    1 тур
    		19 июля, четверг 17:00 Волга 2:0 Сызрань-2003
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