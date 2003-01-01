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Сызрань-2003
Результаты
Сызрань-2003 - результаты матчей
Сызрань
Стадион:
Спортивный комплекс "Кристалл"
Сайт:
http://www.syzran-2003.ru/
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Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2017/2018
Россия. Кубок. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2016/2017
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Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2015/2016
Россия. Кубок. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2013/2014
Россия. Кубок. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Россия. Кубок. 2012/2013
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2011/2012
04.06 | 17:00
Звезда
5 : 1
Сызрань-2003
29.05 | 18:00
Сызрань-2003
2 : 1
Волга
23.05 | 18:30
КАМАЗ
1 : 3
Сызрань-2003
16.05 | 18:00
Сызрань-2003
0 : 2
Нефтехимик
05.05 | 16:00
Сызрань-2003
1 : 0
Волга
28.04 | 15:00
Челябинск
3 : 0
Сызрань-2003
21.04 | 16:00
Сызрань-2003
2 : 1
Лада-Тольятти
14.04 | 14:00
Носта
1 : 0
Сызрань-2003
09.04 | 18:00
Сызрань-2003
0 : 2
Нефтехимик
04.11 | 12:00
Уфа-2
0 : 1
Сызрань-2003
28.10 | 16:00
Сызрань-2003
1 : 0
Ижевск
21.10 | 16:00
КАМАЗ
0 : 1
Сызрань-2003
15.10 | 17:00
Сызрань-2003
5 : 1
Звезда
10.10 | 12:00
Урал-2
2 : 0
Сызрань-2003
30.09 | 16:00
Сызрань-2003
0 : 1
Челябинск
22.09 | 15:00
Лада-Тольятти
1 : 3
Сызрань-2003
09.09 | 16:00
Нефтехимик
1 : 0
Сызрань-2003
02.09 | 16:00
Сызрань-2003
3 : 0
Уфа-2
26.08 | 17:00
Ижевск
1 : 3
Сызрань-2003
18.08 | 16:00
Сызрань-2003
0 : 0
КАМАЗ
11.08 | 17:00
Звезда
0 : 0
Сызрань-2003
03.08 | 17:00
Сызрань-2003
2 : 1
Урал-2
19.07 | 17:00
Волга
2 : 0
Сызрань-2003
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