Турниры:
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
|27 тур
|4 июня, вторник
|17:00
|Звезда
|5:1
|Сызрань-2003
|26 тур
|29 мая, среда
|18:00
|Сызрань-2003
|2:1
|Волга
|25 тур
|23 мая, четверг
|18:30
|КАМАЗ
|1:3
|Сызрань-2003
|24 тур
|16 мая, четверг
|18:00
|Сызрань-2003
|0:2
|Нефтехимик
|22 тур
|5 мая, воскресенье
|16:00
|Сызрань-2003
|1:0
|Волга
|21 тур
|28 апреля, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|3:0
|Сызрань-2003
|20 тур
|21 апреля, воскресенье
|16:00
|Сызрань-2003
|2:1
|Лада-Тольятти
|19 тур
|14 апреля, воскресенье
|14:00
|Носта
|1:0
|Сызрань-2003
|18 тур
|9 апреля, вторник
|18:00
|Сызрань-2003
|0:2
|Нефтехимик
|17 тур
|4 ноября, воскресенье
|12:00
|Уфа-2
|0:1
|Сызрань-2003
|16 тур
|28 октября, воскресенье
|16:00
|Сызрань-2003
|1:0
|Зенит-Ижевск
|15 тур
|21 октября, воскресенье
|16:00
|КАМАЗ
|0:1
|Сызрань-2003
|14 тур
|15 октября, понедельник
|17:00
|Сызрань-2003
|5:1
|Звезда
|13 тур
|10 октября, среда
|12:00
|Урал-2
|2:0
|Сызрань-2003
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|16:00
|Сызрань-2003
|0:1
|Челябинск
|10 тур
|22 сентября, суббота
|15:00
|Лада-Тольятти
|1:3
|Сызрань-2003
|8 тур
|9 сентября, воскресенье
|16:00
|Нефтехимик
|1:0
|Сызрань-2003
|7 тур
|2 сентября, воскресенье
|16:00
|Сызрань-2003
|3:0
|Уфа-2
|6 тур
|26 августа, воскресенье
|17:00
|Зенит-Ижевск
|1:3
|Сызрань-2003
|5 тур
|18 августа, суббота
|16:00
|Сызрань-2003
|0:0
|КАМАЗ
|4 тур
|11 августа, суббота
|17:00
|Звезда
|0:0
|Сызрань-2003
|3 тур
|3 августа, пятница
|17:00
|Сызрань-2003
|2:1
|Урал-2
|1 тур
|19 июля, четверг
|17:00
|Волга
|2:0
|Сызрань-2003