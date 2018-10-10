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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Урал-2 - Сызрань-2003
Урал-2 - Сызрань-2003: обзор матча 10 октября 2018
Урал-2
10.10.2018, среда, 12:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
2 : 0
Завершен
Сызрань-2003
Матч
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Таблица
Статистика матча Урал-2 - Сызрань-2003
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0
Матчи команд
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Рубин-2
5 : 0
01.11.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Урал-2
1 : 0
25.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Информация о матче
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Урал-2
Сызрань-2003
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«Челябинск-2» – «Урал-2»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
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В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
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20 июня
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Карпин: «Спартак»? Для меня это то же самое, что «Сызрань» и любая другая команда»
2018.09.30 20:20
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Нападающий «Ростова» Кьяртассон: «Хочу побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»
2018.09.28 09:15
13
Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
2018.09.26 19:21
8
Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ
2018.08.22 22:42
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