Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нападающий «Ростова» Кьяртассон: «Хочу побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»

Нападающий «Ростова» Кьяртассон: «Хочу побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»

28 сентября 2018, 09:15
13

Новичок «Ростова» нападающий Видар Кьяртассон перед матчем со «Спартаком» в девятом туре РПЛ заявил, что хочет побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.

– В каждом клубе, где я играл, моя задача – забивать. Это моя основная работа. В РПЛ много игр, где все может решить один момент в атаке, и именно мне нужно реализовать этот шанс и принести команде три очка. Я хочу побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ.

– В кубковом матче против «Сызрани-2003» вы оформили дубль. С почином!

– Счастлив, что это произошло. Это один из самых сложных моментов – забить первый гол в новой для себя стране. Начало положено. Теперь главное – продолжить забивать.

– В воскресенье «Ростов» сыграет со «Спартаком».

– Слышал, что это большой клуб, который недавно выигрывал золотые медали. Значит, есть шанс проявить себя. Что касается игроков «Спартака», я вряд ли могу назвать какие-то фамилии. Однако впереди разбор соперника. Наш тренерский штаб расскажет нам все о них, и я надеюсь, мы добьемся в Москве положительного результата.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Сызрань-2003 Кьяртанссон Видар
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ROSTOV SUPER
1538117171
Ну вот в воскресенье и начинай ! Удачи !
Ответить
Рубик Докоян
1538118578
Мяч тебе в ноги и забивай, а в мае посмотрим у кого больше.
Ответить
uS_Number oNe
1538118664
Мечтать не вредно.
Ответить
vgarakh
1538123085
Надеемся и верим! Начинай прямо со следующего тура!!!
Ответить
gor77
1538125063
Желание нападающего очень хорошее! Собственно, все нападающие именно это и должны делать! А вот впервые за последние 10 лет, поправьте если что )))), к 9-ому туру в списке бомбардиров первые 5 мест за отечественными игроками!!! Вот это действительно радует!
Ответить
Mazai-NN
1538125373
Вперед братан. у тебя точно получится. В матче со Спартаком поставлю на победу Ростова.
Ответить
prezent2017
1538127688
Гы! Это место уже Дзюбой забито!
Ответить
m40
1538136268
Видар, да ты оптимист) Ну все, как говорится, в твоих руках. Или скорее ногах
Ответить
Krossmen73
1538145689
Хорошее стремление!Теперь дело за малым,за забитыми мячами!!!Удачи Видар!
Ответить
zigbert
1538156458
Никто не против.Для этого надо забивать почти в каждой игре.
Ответить
Главные новости
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
3
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
3
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
11
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
2
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
3
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Воробьев считает, что закончит карьеру в «Краснодаре»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
11
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+