Нападающий «Ростова» Кьяртассон: «Хочу побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»

Новичок «Ростова» нападающий Видар Кьяртассон перед матчем со «Спартаком» в девятом туре РПЛ заявил, что хочет побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.

– В каждом клубе, где я играл, моя задача – забивать. Это моя основная работа. В РПЛ много игр, где все может решить один момент в атаке, и именно мне нужно реализовать этот шанс и принести команде три очка. Я хочу побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ.

– В кубковом матче против «Сызрани-2003» вы оформили дубль. С почином!

– Счастлив, что это произошло. Это один из самых сложных моментов – забить первый гол в новой для себя стране. Начало положено. Теперь главное – продолжить забивать.

– В воскресенье «Ростов» сыграет со «Спартаком».

– Слышал, что это большой клуб, который недавно выигрывал золотые медали. Значит, есть шанс проявить себя. Что касается игроков «Спартака», я вряд ли могу назвать какие-то фамилии. Однако впереди разбор соперника. Наш тренерский штаб расскажет нам все о них, и я надеюсь, мы добьемся в Москве положительного результата.