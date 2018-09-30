Карпин: «Спартак»? Для меня это то же самое, что «Сызрань» и любая другая команда»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 9-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0, второй тайм) рассказал о своем отношении к московскому клубу.

«Надеюсь, все будет по плану. В Кубке дали сыграть тем, кто реже выходит на поле. Достойно сыграли и заодно не нагрузили тех, кто будет играть сегодня.

Сигурдарсон получил небольшое повреждение позавчера, и он не приехал с нами. Не может сегодня сыграть.

«Спартак» – это для меня как для тренера «Ростова» то же самое, что и любая другая команда. Что «Сызрань», что «Спартак». Это что касается моего отношения», – сказал Карпин.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.