Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «Спартак»? Для меня это то же самое, что «Сызрань» и любая другая команда»

Карпин: «Спартак»? Для меня это то же самое, что «Сызрань» и любая другая команда»

30 сентября 2018, 20:20
15

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 9-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0, второй тайм) рассказал о своем отношении к московскому клубу.

«Надеюсь, все будет по плану. В Кубке дали сыграть тем, кто реже выходит на поле. Достойно сыграли и заодно не нагрузили тех, кто будет играть сегодня.

Сигурдарсон получил небольшое повреждение позавчера, и он не приехал с нами. Не может сегодня сыграть.

«Спартак» – это для меня как для тренера «Ростова» то же самое, что и любая другая команда. Что «Сызрань», что «Спартак». Это что касается моего отношения», – сказал Карпин.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Сызрань-2003 Карпин Валерий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shinnik
1538328900
"— Неблагодарное это занятие — бить красных."(С)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1538330607
Читаю Валеру между строк: ...Надеюсь, всё будет по плану...( Карреру Федун уволит) ...Сигурдарсон получил небольшое...(предложение перейти вместе со мной в Спартак) ...Спартак - это для меня как для тренера...( всегда Спартак, а не какая-то там Сызрань)
Ответить
slavа0508
1538330914
лукавит конечно Валера....наверняка приятно было утереть Леониду нос....если вспомнить как расстались
Ответить
MaxRnD
1538331351
Валера в Граните отливает !! ))
Ответить
eddo23
1538331363
Валера мы бухаем спасибо клубу ..... Ростов работает ..... ты продолжение ...спасибо...Гинер сос си...
Ответить
шеффилд таун
1538331688
Ей да Карпин!!!!!
Ответить
Garrincha58
1538332074
Спартак то легче обыграть, а вот Сызрань надо постараться
Ответить
Зенит 12
1538332400
Карпушка горбушка решил показать зубы Ростова Спартаку
Ответить
Александр Став
1538333072
сбитый лётчик снова за штурвалом!
Ответить
Сильвербой
1538333454
Что бы ты не говорил, Валера, все же прекрасно понимают что это не так!!!!
Ответить
Главные новости
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
1
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
1
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
1
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
Легионер, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
7
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
12
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+