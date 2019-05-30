«Матч ТВ»: «Крылья Советов» уволят Божовича в случае вылета команды в ФНЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может покинуть клуб этим летом.

По информации «Матч ТВ», руководство самарцев отправит 50-летнего специалиста в отставку, если команда вылетит в ФНЛ.

При этом вопрос об увольнении черногорца будет обсуждаться, даже если «Крылья Советов» сохранят место в Премьер-лиге. Власти Самары выражают серьезное недовольство выступлением команды, набравшей всего одно в последних семи турах и завершившей чемпионат на 13-м месте. Еще одна причина – сумма примерно в 200 миллионов рублей, потраченная на новичков в зимнее трансферное окно, из-за чего образовался дефицит бюджета в клубе.

В случае вылета «Крыльев Советов» в ФНЛ, самарцев может возглавить покинувший «Сызрань-2003» Дмитрий Воецкий.