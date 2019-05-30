«Матч ТВ»: «Крылья Советов» уволят Божовича в случае вылета команды в ФНЛ

Миодраг Божович может покинуть, не может а должен
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может покинуть клуб этим летом.
По информации «Матч ТВ», руководство самарцев отправит 50-летнего специалиста в отставку, если команда вылетит в ФНЛ.
При этом вопрос об увольнении черногорца будет обсуждаться, даже если «Крылья Советов» сохранят место в Премьер-лиге. Власти Самары выражают серьезное недовольство выступлением команды, набравшей всего одно в последних семи турах и завершившей чемпионат на 13-м месте. Еще одна причина – сумма примерно в 200 миллионов рублей, потраченная на новичков в зимнее трансферное окно, из-за чего образовался дефицит бюджета в клубе.
В случае вылета «Крыльев Советов» в ФНЛ, самарцев может возглавить покинувший «Сызрань-2003» Дмитрий Воецкий.
- В стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом».
- Первая игра состоится сегодня, 30 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.