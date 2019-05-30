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    «Матч ТВ»: «Крылья Советов» уволят Божовича в случае вылета команды в ФНЛ

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может покинуть клуб этим летом.

    По информации «Матч ТВ», руководство самарцев отправит 50-летнего специалиста в отставку, если команда вылетит в ФНЛ.

    При этом вопрос об увольнении черногорца будет обсуждаться, даже если «Крылья Советов» сохранят место в Премьер-лиге. Власти Самары выражают серьезное недовольство выступлением команды, набравшей всего одно в последних семи турах и завершившей чемпионат на 13-м месте. Еще одна причина – сумма примерно в 200 миллионов рублей, потраченная на новичков в зимнее трансферное окно, из-за чего образовался дефицит бюджета в клубе.

    В случае вылета «Крыльев Советов» в ФНЛ, самарцев может возглавить покинувший «Сызрань-2003» Дмитрий Воецкий.

    • В стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом».
    • Первая игра состоится сегодня, 30 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    30.05.2019 13:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +56

      olmok 30 мая, 18:19

      Миодраг Божович может покинуть, не может а должен

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      Victor.Vings 30 мая, 18:11

      Да как по мне его можно было уволить после позорного и безвольного поражения от ЦСКА или даже раньше за такую игру команды. А про руководство их надо было разогнать еще лет 10 назад!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      Sviro 30 мая, 17:12

      А говорил я, что ничего не получится у Божовича с этой командой. Не устаю повторять: увольнять надо бездарное руководство, тогда, возможно, новые руководители поймут, что с плохими, немотивированными игроками кашу не сваришь. Отдел селекции надо полностью уволить. Голубина в первую очередь. Вообще всех пришлых начальников выгнать. У нас каких тоько тренеров не было: и Слуцкий, и Тарханов, и Гаджиев ... Клуб в жопе - звали Тарханова, он спасал клуб, Тарханова выгоняли.... Кто теперь к нам пойдёт?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +642

      Борат 30 мая, 14:59

      МОЖЕТ ВЗАМЕН ЛЁНЮ СЛУЦКОГО ПРИГЛАСЯТ

      1
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      Рейтинг: +408

      Киркинитидец > Борат 30 мая, 15:35

      у него с яйцами проблема...

      0
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      ...
      Рейтинг: +820

      Иван_Невский > Борат 31 мая, 13:24

      Леня дорогое удовольствие миллионы евриков надо, он уже привык хорошо получать

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