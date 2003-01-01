Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
4
5
6
7
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
18
3
2
48
12
36
57
23
11
6
6
39
24
15
39
23
12
2
9
28
26
2
38
23
10
4
9
24
22
2
34
23
10
4
9
35
39
-4
34
23
9
7
7
37
32
5
34
23
8
7
8
29
28
1
31
24
7
6
11
38
40
-2
27
23
6
7
10
25
24
1
25
22
4
5
13
20
40
-20
17
22
3
5
14
16
52
-36
14
Команда
2
3
5
6
7
8
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
12
0
0
31
6
25
36
12
7
2
3
28
14
14
23
11
6
5
0
22
7
15
23
11
7
1
3
16
9
7
22
11
6
2
3
13
9
4
20
12
6
2
4
19
19
0
20
11
6
2
3
24
12
12
20
11
4
5
2
15
14
1
17
11
4
2
5
10
8
2
14
12
2
4
6
9
23
-14
10
12
2
3
7
9
22
-13
9
Команда
2
4
5
6
7
9
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
6
3
2
17
6
11
21
12
5
4
3
15
12
3
19
12
5
1
6
12
17
-5
16
11
4
2
5
16
20
-4
14
12
4
2
6
11
13
-2
14
12
4
2
6
14
14
0
14
12
3
2
7
15
25
-10
11
12
2
5
5
15
16
-1
11
10
2
2
6
11
18
-7
8
10
1
1
8
7
29
-22
4
12
0
4
8
10
26
-16
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире