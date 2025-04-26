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«Луки-Энергия» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

26 апреля 2025 10:42
Луки-Энергия - Балтика-2
27 апр. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
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1.85
Победа «Луки-Энергия» – коэффициент 1.85
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27 апреля на стадионе в Луки состоится матч Вторая лига Б между командами «Луки-Энергия» и «Балтика-2». Обе команды стартовали в турнире с трудностями, но текущая форма команд и мотивация на предстоящую встречу создают интересную картину. «Луки-Энергия» выглядит фаворитом, особенно играя дома, и будет стремиться укрепить свои позиции в турнирной таблице.

«Луки-Энергия»

После 4 туров команда «Луки-Энергия» занимает 4-е место с 8 очками. В последние недели «Луки-Энергия» не проигрывает, несмотря на небольшие проблемы с обороной, пропуская в среднем 1 гол за матч. Однако атакующие действия команды значительно более стабильны, они забивают в среднем 1.4 гола за игру, что позволяет оставаться на высоких позициях в турнире. Лидер атаки Манвел Агаронян продолжает активно вносить свой вклад в успешные результаты команды, несмотря на не самую высокую результативность.

«Балтика-2»

«Балтика-2» после 4 туров находится на 12-й строчке с 2 очками. Команда не может выиграть в последних четырех матчах, и их атакующие действия явно оставляют желать лучшего. За 4 матча команда забила 8 голов, но при этом пропустила 10. Балтика-2 в этом сезоне страдает от недостаточной защиты, поскольку пропускает в среднем 2 гола за матч. Учитывая нынешнюю форму и общую нестабильность команды, шансы «Балтики-2» на победу выглядят маловероятными, особенно в гостях.

Факты о командах

«Луки-Энергия»

  • 4-е место, 8 очков, забивает 1.4 гола за матч, пропускает 1 гол.
  • Не проигрывает в последних 4 матчах.
  • Стабильная атакующая игра, несмотря на проблемы в защите.

«Балтика-2»

  • 12-е место, 2 очка, забивает 1.6 гола, пропускает 2 гола.
  • Не выигрывает в последних 4 матчах.
  • Проблемы в обороне, высокая пропускная способность.

Личные встречи
43% (3)
29% (2)
29% (2)
5
Забитых мячей
3
0.71
В среднем за матч
0.43
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Луки-Энергия
0 : 0
25.08.2024
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Балтика-2
1 : 0
12.05.2024
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Балтика-2
0 : 0
03.09.2023
Луки-Энергия
Россия. Вторая лига. Группа 2, 20 тур
Балтика-2
0 : 1
05.11.2022
Луки-Энергия
Россия. Вторая лига. Группа 2, 10 тур
Луки-Энергия
0 : 1
10.09.2022
Балтика-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 20 тур
Луки-Энергия
2 : 0
04.11.2021
Балтика-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Балтика-2
1 : 2
14.09.2021
Луки-Энергия
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Прогноз на матч

«Луки-Энергия» демонстрирует более стабильную игру как в атаке, так и в обороне, и на своeм поле команда выглядит фаворитом. В отличие от них, «Балтика-2» испытывает трудности в защите и не может найти свою игру в атаке. На фоне этого «Луки-Энергия» должна легко забрать 3 очка в предстоящем матче. Тем не менее, с учетом того, что обе команды не отличаются высокой результативностью, прогнозируется матч с ограниченным количеством голов.

Матч, скорее всего, завершится победой хозяев, но с малой вероятностью, что обе команды забьют. Вероятность того, что матч будет низкорезультативным, тоже достаточно высока.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Луки-Энергия» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Луки-Энергия» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

1.85
Победа «Луки-Энергия» – коэффициент 1.85
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Балтика-2 Луки-Энергия
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