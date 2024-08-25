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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Луки-Энергия - Балтика-2
Луки-Энергия - Балтика-2: обзор матча 25 августа 2024
Луки-Энергия
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
0 : 0
Завершен
Балтика-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Балтика-2
87'
Замена
И. Мокаев
️️️️
Д. Ваганов
82'
Желтая карточка
Н. Бозов
Замена
М. Майборода
️️️️
А. Лукин
81'
76'
Замена
И. Салихов
️️️️
И. Савицкий
Замена
Д. Шабалин
️️️️
Д. Сподарец
76'
Замена
М. Алелюнас
️️️️
Д. Жемайтис
56'
46'
Замена
Д. Ваганов
️️️️
К. Степанов
Желтая карточка
И. Иванов
42'
Желтая карточка
А. Коренблюм
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
19
Данил Сподарец
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
9
Александр Лукин
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Балтика-2
94
Владимир Малышев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
66
Никита Терещук
ЦФ
Луки-Энергия
1
Даниил Ваулин
ВР
1
Всеволод Елисеев
ВР
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
22
Степан Глебов
ЛЗ
44
Никита Горбачев
ЦЗ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
27
Михаил Майборода
ПВ
6
Марк Алелюнас
ЦФ
13
Артём Егоров
ЦФ
Балтика-2
1
Глеб Костелей
ВР
41
Иван Толочко
ЛВ
92
Иван Салихов
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
76
Данил Ваганов
ПВ
3-2-1-3-1
93
Рязанов
7
Коренблюм
78
Фетисов
6
Курбанов
19
Иванов
71
Багдашкин
39
Поляков
19
Сподарец
87
Жемайтис
9
Лукин
7
Агаронян
3-3-2-2
94
Малышев
2
Бозов
74
Черкасов
23
Петровский
88
Щелкунов
87
Исик
47
Савицкий
17
Зазвонкин
7
Мокин
66
Терещук
39
Степанов
9
Лукин
27
Майборода
27
Майборода
9
Лукин
87
Жемайтис
6
Алелюнас
6
Алелюнас
87
Жемайтис
19
Сподарец
66
Шабалин
66
Шабалин
19
Сподарец
47
Савицкий
92
Салихов
92
Салихов
47
Савицкий
39
Степанов
76
Ваганов
76
Ваганов
39
Степанов
Ваганов
90
Мокаев
90
Мокаев
Ваганов
Остались в запасе
Луки-Энергия
Балтика-2
1
Даниил Ваулин
ВР
1
Всеволод Елисеев
ВР
44
Никита Горбачев
ЦЗ
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
22
Степан Глебов
ЛЗ
13
Артём Егоров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
41
Иван Толочко
ЛВ
1
Глеб Костелей
ВР
Остались в запасе
1
Даниил Ваулин
ВР
1
Всеволод Елисеев
ВР
44
Никита Горбачев
ЦЗ
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
22
Степан Глебов
ЛЗ
13
Артём Егоров
ЦФ
Остались в запасе
41
Иван Толочко
ЛВ
1
Глеб Костелей
ВР
Главный тренер
Сергей Осадчук
Статистика матча Луки-Энергия - Балтика-2
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
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