11.04.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
3-3-3-1
1
Грабара
3
Вавро
15
Йенц
6
Белосян
25
Центер
5
Соуза
21
Меле
19
Линдстрем
24
Эриксен
39
Виммер
9
Амура
4-3-3
23
Цеттерер
5
Аменда
4
Кох
3
Теате
21
Браун
16
Ларссон
8
Шаиби
6
Хойлунд
9
Буркардт
25
Калимуэндо
29
Амаимуни-Эшгуяб
19
Линдстрем
10
Майер
10
Майер
19
Линдстрем
24
Эриксен
27
Арнольд
27
Арнольд
24
Эриксен
25
Центер
11
Дагхим
11
Дагхим
25
Центер
39
Виммер
17
Пейчинович
17
Пейчинович
39
Виммер
3
Вавро
7
Сиогаи
7
Сиогаи
3
Вавро
6
Хойлунд
15
Скири
15
Скири
6
Хойлунд
25
Калимуэндо
31
31
25
Калимуэндо
29
Амаимуни-Эшгуяб
7
Кнауфф
7
Кнауфф
29
Амаимуни-Эшгуяб
9
Буркардт
11
Эбнуталиб
11
Эбнуталиб
9
Буркардт
8
Шаиби
42
Узун
42
Узун
8
Шаиби
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
12
Павао Перван
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
41
Ян Бюргер
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
33
Йенс Граль
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
33
Йенс Граль
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
2
1
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
9
8
Офсайды
1
2
Количество передач
445
450
Сейвы
2
6
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.29
xGP (предотвращенные голы)
0.36
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Айнтрахта», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»