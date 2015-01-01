Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
1
9
9
3
3
0
0
8
2
6
9
3
2
1
0
9
3
6
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
0
1
9
3
6
6
3
2
0
1
8
7
1
6
3
1
1
1
8
5
3
4
3
1
1
1
6
3
3
4
3
1
1
1
7
8
-1
4
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
1
0
2
6
7
-1
3
3
1
0
2
6
8
-2
3
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
1
2
4
10
-6
1
3
0
0
3
3
12
-9
0
3
0
0
3
0
12
-12
0
Команда
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
9
1
8
6
2
2
0
0
8
0
8
6
2
2
0
0
5
0
5
6
2
1
1
0
5
2
3
4
2
1
1
0
4
3
1
4
1
1
0
0
5
1
4
3
1
1
0
0
4
0
4
3
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
3
1
2
3
2
1
0
1
4
4
0
3
2
1
0
1
4
4
0
3
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
4
6
-2
1
2
0
1
1
1
3
-2
1
1
0
0
1
3
4
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
1
4
-3
0
1
0
0
1
0
5
-5
0
Команда
1
2
3
4
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
6
4
2
4
2
1
1
0
2
1
1
4
1
1
0
0
5
0
5
3
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
4
3
1
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
0
1
1
4
5
-1
1
2
0
1
1
2
5
-3
1
2
0
1
1
0
3
-3
1
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
1
0
0
1
1
4
-3
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
2
0
0
2
2
7
-5
0
2
0
0
2
0
7
-7
0
2
0
0
2
0
8
-8
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире