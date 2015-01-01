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Бундеслига 2026/2027
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Айнтрахт
Результаты
€ 278 млн
Айнтрахт - результаты матчей
Франкфурт
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Дойче банк Парк
Сайт:
http://www.eintracht.de
Тренер:
Адольф Хюттер
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Товарищеские матчи. 2009
Германия. Кубок. 2008/2009
Германия. Бундеслига. 2008/2009
Германия. Бундеслига. 2007/2008
12.09 | 16:30
Майнц
1 : 3
Айнтрахт
06.09 | 18:30
Айнтрахт
1 : 4
Аугсбург
29.08 | 16:30
Унион
3 : 3
Айнтрахт
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